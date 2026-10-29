Померла олімпійка та спортивна журналістка Людмила Радченко

29 жовтня на 95-му році життя померла Людмила Радченко — фіналістка Олімпійських ігор у Римі та одна з відомих українських спортивних журналісток. Вона посіла п’яте місце на Олімпіаді 1960 року, а після завершення спортивної кар’єри понад 40 років працювала у «Спортивній газеті». Про її смерть повідомив Національний олімпійський комітет України.

Людмила Радченко присвятила значну частину життя легкій атлетиці. Вона виступала на змаганнях високого рівня, ставала чемпіонкою СРСР та України й представляла свою країну на Олімпійських іграх. На Олімпіаді 1960 року в Римі Радченко змагалася у стрибках у довжину. Вона посіла п’яте місце з результатом 6,16 метра. Цей виступ став одним із найважливіших етапів її спортивної кар’єри.

До легкої атлетики Людмила Миколаївна прийшла ще в шкільні роки. Спочатку вона займалася спортивною гімнастикою, але згодом захопилася стрибками. Саме ця дисципліна стала її основною на професійному рівні.

Понад 40 років у спортивній журналістиці

Після завершення кар’єри спортсменки Радченко не відійшла від спорту. Вона здобула журналістську освіту й присвятила себе роботі з текстами. Понад 40 років працювала у «Спортивній газеті», де писала про змагання, досягнення українських атлетів, тренерів і розвиток різних видів спорту. За цей час вона стала досвідченою фахівчинею, яка добре знала спортивне середовище зсередини. Її власний досвід виступів допомагав розуміти спортсменів і тонкощі змагального процесу. Радченко висвітлювала не лише легку атлетику, а й інші спортивні дисципліни.

У Федерації легкої атлетики України раніше розповідали, що вона пропрацювала в «Спортивній газеті» 42 роки — до закриття видання. Її професійний шлях став прикладом тривалої відданості спортивній журналістиці.

Допомогла створити журнал «Легка атлетика»

Внесок Людмили Радченко не обмежувався роботою в газеті. Вона також стояла біля витоків створення журналу «Легка атлетика» — спеціалізованого видання, присвяченого цьому виду спорту. Журнал почав виходити в незалежній Україні у 1990-х роках. Радченко долучилася до його створення та стала редакторкою. Видання публікувало матеріали для фахівців і прихильників легкої атлетики та допомагало розвивати професійну спортивну пресу в Україні.

Вона також брала участь у роботі Національного олімпійського комітету України перших двох скликань і входила до президії Федерації легкої атлетики України. За багаторічну працю Людмила Радченко отримала звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. Її також нагородили орденом княгині Ольги III ступеня за внесок у розвиток фізичної культури, спорту та олімпійського руху.

Національний олімпійський комітет висловив співчуття

У Національному олімпійському комітеті України зазначили, що пам’ятатимуть Радченко за її професіоналізм, відданість справі та любов до спорту. «Відданість справі, професіоналізм і любов до спорту назавжди залишаться в пам’яті колег, спортсменів і всіх, хто знав Людмилу Миколаївну», — йдеться у зверненні НОК України.

Комітет також висловив співчуття рідним, близьким, друзям і колегам журналістки. Людмила Радченко поєднала дві професії — спортсменки та журналістки. Спочатку вона сама виходила на спортивну арену, а згодом десятиліттями розповідала про тих, хто представляв український спорт. Її робота залишила помітний слід у спортивній журналістиці та історії української легкої атлетики. Про це повідомляє НОК України.

У віці 51 року помер український актор Юрій Якуша, який стояв біля витоків створення Київського академічного театру на Печерську. Про смерть митця повідомили його колеги з театрального колективу, зауваживши, що дата та час церемонії прощання в приміщенні театру будуть оголошені пізніше.

На Івано-Франківщині помер Дмитро Марусяк, якого називали останнім в Україні ветераном дивізії «Галичина». Він пішов із життя на 102-му році життя.

Читай нас у