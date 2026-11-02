Понад 3 тис ветеранів із порушеннями зору отримають до 95 тисяч грн допомоги
Понад 3 тисячі українських ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, отримають цільову фінансову підтримку — до 95 тис. грн.
Кошти передбачені для придбання побутової техніки та спеціалізованих пристроїв, які допоможуть у повсякденному житті. Виплата буде одноразовою.
Гроші виплачуватимуть до 1 листопада 2027 року, а використати їх потрібно буде до 1 грудня 2027 року.
Програму реалізують спільно з Товариством Червоного Хреста України. За словами Сергія Корецького, уряд разом із партнерами також шукає додаткове фінансування для розширення підтримки ветеранів.
Джерело: Сергій Корецький
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