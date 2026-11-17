За словами глави уряду, Україна вчасно розпочала опалювальний сезон, попри постійні російські удари по енергетиці. Станом на зараз більшість котелень уже працюють, а тепло підключили майже в усіх регіонах. «Попри безпрецедентні російські атаки на енергетику, Україна вчасно розпочала опалювальний сезон. На сьогодні працюють понад 96% котелень, опалення підключено майже в 94% житлових будинків і 95% об’єктів соціальної сфери», — зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр повідомив, що провів нараду з представниками профільних міністерств, служб і керівниками всіх областей. Під час зустрічі обговорили, як проходить опалювальний сезон у регіонах, а також наскільки вони готові до можливих аварійних ситуацій. Окрему увагу приділили водопостачанню та водовідведенню. Уряд прагне не допустити перебоїв із цими послугами, особливо якщо через обстріли або аварії виникнуть проблеми з електропостачанням. Для кожної області вже підготували окремий план дій. Тепер регіони мають виконати передбачені в ньому заходи.

Корецький також наголосив на необхідності швидше запускати об’єкти розподіленої генерації, які вже встановили. Йдеться про додаткові джерела виробництва електроенергії, які допомагають підтримувати роботу критичної інфраструктури навіть у разі проблем із централізованим живленням.

Крім того, уряд вимагає завершити проєкти із захисту важливих об’єктів і забезпечити резервне живлення систем тепло- та водопостачання. «Необхідно максимально прискорити запуск уже встановлених об’єктів розподіленої генерації та завершити проєкти із захисту критичної інфраструктури та резервного живлення систем тепло- і водопостачання», — наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що держава виділяє необхідні кошти на ці роботи й очікує, що заплановані заходи в регіонах виконають вчасно.

Паралельно Україна домовляється про додаткову підтримку з міжнародними партнерами. Зокрема, уряд працює над екстреним зимовим пакетом допомоги. Підтримку країн Європейського Союзу координує Європейська комісія. «Разом із міжнародними партнерами працюємо над екстреним зимовим пакетом допомоги. Підтримку держав-членів ЄС координує Єврокомісія. Дякую всім за стійкість», — повідомив Корецький. Про це Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив у Телеграмі.

Президент України Володимир Зеленський провів 13 листопада селекторну нараду з урядовцями, на якій обговорив ситуацію з поверненням світла до житлових будинків та підключення їх до опалення.