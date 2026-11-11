Понад тисяча людей внесли 44 млн грн застави за генерала СБУ Дуку: адвокат пояснив наслідки

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За генерала СБУ Сергія Дуку, фігуранта справи «Карфаген», внесли 44 млн грн застави, до збору коштів долучилися 1113 осіб. Львівський адвокат Олег Мицик звернув увагу на юридичні особливості такої процедури та можливі наслідки для людей, які перерахували гроші.

За словами адвоката, у Львові діє практика, відповідно до якої кожен заставодавець має особисто з'явитися до слідчого ізолятора. Там уповноважена особа роз'яснює йому правові наслідки внесення застави.

«Уповноважена службова особа роз'яснює йому правові наслідки такого рішення: за кого саме він вносить кошти, які обов'язки бере на себе та що може статися з його грошима, якщо особа, за яку внесено заставу, порушить покладені на неї обов'язки», – підкреслив адвокат.

Мицик додав, що навіть коли заставу вносять двоє-троє людей, кожному з них іноді доводиться особисто приїжджати до СІЗО. «Іноді навіть тоді, коли заставу вносять двоє-троє осіб, виникає необхідність кожному з них особисто з'явитися до слідчого ізолятора, пред'явити квитанцію про перерахування коштів та підтвердити, що йому роз'яснено права, обов'язки і правові наслідки їх невиконання. Тобто недостатньо просто переказати гроші на рахунок суду», – сказав він.

«А тепер уявімо, що таку практику застосувати до 1113 заставодавців у справі генерала Дуки. Кожного потрібно ідентифікувати, кожному роз'яснити передбачені законом наслідки, кожен повинен усвідомлено підтвердити своє рішення виступити заставодавцем. Скільки часу це займе?», – наголосив адвокат.

Олег Мицик підсумував, що застава – це не благодійний внесок і не донат на спільний збір, а процесуальний інструмент, який передбачає конкретні юридичні зобов'язання та фінансові наслідки. Тож адвокат поставив питання, чому процедура роз'яснення правових наслідків заставодавцям у різних установах фактично може настільки відрізнятися.

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

В СБУ почали збирати кошти на заставу для генерала Дуки.

При цьому за ексгенерала СБУ Дуку досі не сплатили повну заставу.

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