Попит на дрова в Україні злетів майже на 60%

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У листопаді 2026 року середня реалізаційна ціна паливної деревини на складах ДП «Ліси України» становить 1380 грн за кубометр із ПДВ без урахування доставки, а попит серед населення та соціальної сфери з початку року зріс майже на 60% і сягнув 2,8 млн кубометрів.

Вартість залежить від регіону та породи деревини: твердолистяні породи (зокрема дуб, граб і ясен, на які припадає близько 71% продажів) коштують від 1250 до 1700 грн, сосна та вільха — від 970 до 1280 грн, а ялина, ялиця та м'яколистяні породи — від 850 до 1200 грн за кубометр, причому найнижчі тарифи діють у лісництвах Карпатського регіону та Полісся.

Придбати деревину безпосередньо у державних лісництвах або через офіційний онлайн-магазин «ДроваЄ» радять заздалегідь, оскільки вартість перевезення та розвантаження оплачується окремо, а високий попит підвищує ризик натрапити на шахраїв у соцмережах.

Джерело: дані ДП «Ліси України».

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Українці та соціальні установи значно активніше закуповують дрова. Від початку року в Україні реалізували майже 1,1 млн м³ дров’яної деревини, що приблизно удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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