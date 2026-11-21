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Народний депутат і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко припускає, що Верховний суд може обмежити присутність представників іноземних посольств під час розгляду його позову про скасування санкцій. Засідання, на якому мають розглянути цю справу, заплановане на вівторок.

За словами Порошенка, суд може обґрунтувати недопуск дипломатів нібито наявністю в матеріалах справи інформації з грифом «для службового користування». Позов стосується санкцій, запроваджених проти нього на початку 2025 року.

"Щойно стало відомо, що 24 листопада влада хоче завадити законному розгляду Великою Палатою Верховного Суду мого позову про скасування незаконних, антиконституційних, позасудових, політично вмотивованих санкцій проти мене як лідера опозиції та п'ятого Президента України. Як? Пославшись на те, що в справі нібито є інформація з грифом ДСК – для службового користування. Мовляв, через це справу не можна розглядати в присутності численних представників посольств. А цей процес викликав надзвичайно високий інтерес і світових медіа, і дипломатів", – сказав Порошенко у відеозверненні з полів Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі (Канада), опублікованому в Facebook.

Водночас він зазначив, що справа щодо санкцій проти нього розглядається вже майже два роки, а щодо втручання в роботу Верховного Суду вже є рішення Вищого антикорупційного суду. "Не можна однією рукою тиснути на опозицію, порушувати права людини, втручатися в роботу Верховного Суду, а іншою – розповідати, що ми утверджуємо фундаментальні принципи: верховенство права, незалежність суддів, захист прав людини та медіа", – наголосив політик.

Порошенко закликав "нарешті розглянути цю справу – законно і якнайшвидше".

Як повідомлялося, 13 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише РФ. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

У липні 2026 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) відмовив Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, введених рішенням РНБО. Рішення було ухвалене з окремими думками двох суддів колегії з п'яти суддів, що розглядали цю справу. Порошенко та його адвокати оскаржили це рішення до Великої палати Верховного Суду.

Крім того, 2 вересня у ході засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України стало відомо, що ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра здійснювала тиск на суддів КАС ВС через голову КАС ВС Ігоря Дашутіна стосовно санкцій проти Порошенка. Адвокати політика звернулися до Вищої ради правосуддя (ВРП), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Офісу генерального прокурора із заявами щодо тиску.

Верховний суд оголосить рішення щодо санкцій проти Порошенка 10 липня.

Порошенко закликав не зволікати з реформами на шляху до вступу в ЄС.

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