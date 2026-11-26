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Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила корупційну схему під час використання бюджетних коштів, виділених на відновлення оперативних аеродромів української армії.

У Києві правоохоронці викрили на хабарництві керівника одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними слідства, за грошову винагороду посадовець заздалегідь передавав компанії-постачальнику конфіденційну інформацію про заплановані закупівлі, допомагав підлаштовувати тендерні умови під неї, а також сприяв укладенню та виконанню договорів на постачання комплектуючих для обслуговування аеродромів.

Неправомірну вигоду фігурант отримував від керівника компанії з Київщини. За сприяння посадовця вона перемогла в закупівлях на загальну суму майже 5,5 млн гривень.

За домовленістю з підприємцем посадовець сподівався одержати «відкат» у розмірі 7,5% від вищезазначеної загальної суми.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинний механізм і затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі частини хабаря.

При обшуках за місцями проживання та служби посадовця, а також у його службовому автомобілі, виявлено мобільні телефони, готівку та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру обом затриманим відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Про це повідомляє Служба безпеки України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ затримали начальника слідчого відділу управління СБУ в Полтавській області, його підлеглого та адвоката під час одержання неправомірної вигоди. Один із підозрюваних у справі про хабарництво в управліннях СБУ вийшов із СІЗО після внесення застави.

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