Посадовець СБУ погрожує детективам НАБУ зброєю під час обшуку

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НАБУ 4 листопада заявило про перешкоджання обшуку з боку високопосадовця Служби безпеки України. За інформацією Бюро, той погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускав їх до місця проведення слідчих дій, санкціонованих Вищим антикорупційним судом.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. На місце події також прибули спецпризначенці СБУ.

За інформацією, поширеною щодо обшуків, слідчі дії проводять у генерал-майора СБУ Сергія Дуки. Водночас у першому повідомленні НАБУ не назвало посадовця, у якого проводять обшук, і не розкрило інших деталей провадження.

Дука обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. У липні 2025 року він був одним із керівників масштабних обшуків у співробітників НАБУ. Тоді СБУ провела понад 50 слідчих дій щодо детективів Бюро, після чого під вартою опинилися Руслан Магамедрасулов і Віктор Гусаров.

Підлеглі Дуки могли виготовляти документи, що стали підставою для обвинувачень детективів, а також забезпечувати оперативний супровід відповідних справ.

Джерело: НАБУ

У 2023 році президент Володимир Зеленський присвоїв Дуці звання бригадного генерала СБУ.

Раніше НАБУ та САП відреагували на заяву Кравченка про підготовку нападу в Австрії.

Окрім того, НАБУ та САП завершили розслідування справи про привласнення зерна державної корпорації.

До цього НАБУ викрило схему зникнення зерна на $29 млн.

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