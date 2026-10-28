Посадовці на Волині незаконно приватизували 10 га землі, використавши дані військових

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На Волині суд довів причетність чинного та колишнього депутатів, а також екскерівника обласного управління Держгеокадастру до незаконної приватизації державних земель. Унаслідок їхніх дій держава зазнала збитків на понад 8,3 млн грн.

За даними справи, фігуранти без відома п’ятьох учасників бойових дій використали їхні персональні дані, щоб оформити у приватну власність 10 гектарів землі. Ділянки розташовані в прибережній захисній смузі річки Стир, де закон забороняє таку приватизацію.

Схему організував колишній депутат облради. Земельні ділянки формально оформлювали у власність військовослужбовців, однак зрештою вони переходили у власність самого ексдепутата.

Депутат районної ради підшукав військовослужбовців, тоді як керівник Держгеокадастру, знаючи про незаконність передачі землі, підписав відповідні накази.

Зрештою, суд визнав винними:

Колишнього депутата обласної ради за пособництво у зловживанні владою або службовим становищем та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 209 КК України). Йому призначили сім років позбавлення волі.

Екскерівника обласного управління Держгеокадастру за зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Йому призначили п’ять років позбавлення волі.

Обом також призначили конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади

Тоді як стосовно депутата райради суд затвердив угоду про визнання винуватості. Йому призначили п’ять років зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.

Окремо суд зобов’язав повернути громаді 6 га землі та двох засуджених солідарно сплатити 3,32 млн грн на користь Боратинської сільської ради.

Джерело: Офіс генпрокурора.

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