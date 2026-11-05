Посолка ЄС Матернова розповіла, як готується до складної зими в Києві

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Делегація Європейського Союзу в Україні продовжує працювати у повному складі та готується до можливих перебоїв з електроенергією, водою й опаленням узимку.

Про це розповіла посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю Укрінформу.

За її словами, представництво вже підготувало запаси питної та технічної води на випадок перебоїв із водопостачанням і проблем із каналізацією. Також в офісі є зарядні станції EcoFlow та потужний резервний генератор.

«Ми тут, з вами. У нас багато співробітників. Ми працюємо на повну потужність і разом із усіма готуємося до зими», — наголосила Матернова.

Посолка додала, що працівники Делегації ЄС планують залишатися в Києві та вже запасаються теплим одягом.

Джерело: Катаріна Матернова, інтерв’ю Укрінформу.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова показала, як виглядає робота Делегації ЄС у Києві під час російських атак. Дипломатка оприлюднила фотографії з офісу та розповіла про вибухи, які було чути й видно з будівлі представництва.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, що через постійні російські атаки на Київ більше не спить у ліжку. Дипломатка зазначила, що засинає на матраці у ванній кімнаті готельного номера, оскільки вважає це місце найбезпечнішим.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає цілком реалістичними та життєздатними перспективи нашої держави набути повноправного членства в ЄС до 2030 року.

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