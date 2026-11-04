Посолка ЄС вважає новий звіт Єврокомісії про розширення чудовим для України

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Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після офіційної церемонії передачі звіту Єврокомісії заявила, що документ є чудовим для України, оскільки країна впевнено рухається шляхом розширення серед чотирьох лідерів процесу попри російську агресію.

За її словами, Україна отримала чітку дорожню карту з очікуваним прогресом на наступні 12 місяців, при цьому позитивні зрушення зафіксовані у кожній із досліджуваних сфер і жодного регресу не виявлено. Матернова підкреслила, що сам факт утримання Україною лідерських позицій є надзвичайним досягненням, а об'єктивні рекомендації у звіті покликані прискорити необхідні внутрішні реформи.

Джерело: Європейська правда.

Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення Євросоюзу, у якому відзначила значний прогрес України, Молдови, Чорногорії та Албанії та надала їм дорожні карти подальших кроків на 2027 рік. Для досягнення мети щодо завершення переговорів до кінця 2028 року Єврокомісія рекомендує Україні прискорити темпи реформ у сфері верховенства права, державного управління та захисту прав національних меншин. Лідером процесу залишається Чорногорія, яка може фіналізувати переговори про вступ вже у грудні 2026 року.

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