Постраждалі українські військові можуть подати заяву на компенсацію від рф

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Захисники та захисниці України мають змогу подати заяви про відшкодування збитків, завданих агресією рф з 24 лютого 2022 року, до Міжнародного реєстру збитків (RD4U) через вебверсію порталу Дія. Інструмент створено Україною спільно з Європейським Союзом та 43 державами світу як перший етап міжнародного компенсаційного механізму.

Для військовослужбовців та ветеранів доступні п'ять основних категорій заяв, зокрема щодо серйозних тілесних ушкоджень, а також щодо перебування в полоні — за фактами катування, позбавлення свободи, сексуального насильства та примусової праці. Подання вимагає наявності електронного цифрового підпису чи Дія.Підпису та скан-копій підтвердних документів (посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, довідок ВЛК, СБУ та медичних виписок), а розміри компенсацій заявники визначають самостійно із орієнтиром на урядові нормативи.

Джерело: 24 Канал.

До цього міжнародний реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України відкрив нову категорію заяв — A1.2. Вона стосується вимушеного переміщення громадян за межі Україна внаслідок збройної агресії Росія.

Реєстр збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії, розпочав прийом заяв ще за п’ятьма категоріями — від юридичних осіб та органів державної влади і місцевого самоврядування.

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