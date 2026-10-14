Потяги із Запоріжжя та до міста затримуються через обстріли, — Укрзалізниця

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У середу, 14 жовтня, через російські обстріли та вимушені евакуації пасажирів низка потягів на Запорізькому напрямку курсує із затримками.

Максимальне запізнення перевищує чотири години.

Станом на 7:30 із Запоріжжя вирушали із затримкою такі поїзди:

№31/32 Запоріжжя-1 — Перемишль — 2 години 56 хвилин;

№37/38 Запоріжжя-1 — Київ-Пасажирський — 2 години 56 хвилин;

№5/6 Запоріжжя-1 — Ясіня — 2 години 36 хвилин.

Із запізненням до Запоріжжя рухалися такі рейси:

№5/6 Ясіня — Запоріжжя-1 — 3 години 57 хвилин;

№37/38 Київ-Пасажирський — Запоріжжя-1 — 2 години 24 хвилини;

№31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 — 4 години 9 хвилин;

№39/40 Солотвино-1 — Запоріжжя-1 — 3 години 57 хвилин.

В «Укрзалізниці» наголошують, що час затримки розраховується автоматично та може змінюватися залежно від ситуації.

Пасажирам рекомендують перевіряти актуальну інформацію про рух поїздів на офіційному сервісі моніторингу затримок «Укрзалізниці».

Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».

У вівторок, 13 жовтня, Укрзалізниця повідомила про затримки приміських і регіональних поїздів у кількох областях України через безпекову ситуацію. На Харківщині окремі рейси відставали від графіка більш ніж на чотири години.

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