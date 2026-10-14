Потяги із Запоріжжя та до міста затримуються через обстріли, — Укрзалізниця
У середу, 14 жовтня, через російські обстріли та вимушені евакуації пасажирів низка потягів на Запорізькому напрямку курсує із затримками.
Максимальне запізнення перевищує чотири години.
Станом на 7:30 із Запоріжжя вирушали із затримкою такі поїзди:
- №31/32 Запоріжжя-1 — Перемишль — 2 години 56 хвилин;
- №37/38 Запоріжжя-1 — Київ-Пасажирський — 2 години 56 хвилин;
- №5/6 Запоріжжя-1 — Ясіня — 2 години 36 хвилин.
Із запізненням до Запоріжжя рухалися такі рейси:
- №5/6 Ясіня — Запоріжжя-1 — 3 години 57 хвилин;
- №37/38 Київ-Пасажирський — Запоріжжя-1 — 2 години 24 хвилини;
- №31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 — 4 години 9 хвилин;
- №39/40 Солотвино-1 — Запоріжжя-1 — 3 години 57 хвилин.
В «Укрзалізниці» наголошують, що час затримки розраховується автоматично та може змінюватися залежно від ситуації.
Пасажирам рекомендують перевіряти актуальну інформацію про рух поїздів на офіційному сервісі моніторингу затримок «Укрзалізниці».
Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».
У вівторок, 13 жовтня, Укрзалізниця повідомила про затримки приміських і регіональних поїздів у кількох областях України через безпекову ситуацію. На Харківщині окремі рейси відставали від графіка більш ніж на чотири години.