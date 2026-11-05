Повітряні сили спростували причетність своїх військових до смертельної бійки у Словаччині

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти та авіаційний персонал не проходять навчання у Словаччині.

Так він прокоментував повідомлення місцевих ЗМІ про смертельну бійку між двома українцями в готелі словацького міста Тренчин.

За даними словацької преси, під час конфлікту 53-річний чоловік поранив іншого ножем. Потерпілий помер дорогою до лікарні.

Джерело: РБК-Україна

У словацькому місті Тренчин у готелі сталася бійка між двома українськими військовими. Унаслідок інциденту 53-річний чоловік дістав ножові поранення та помер дорогою до лікарні.

Відео: У парламенті Вірменії сталася бійка між депутатами.

На залізничній станції у Варшаві сталася масова бійка між поляками та українцями.

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