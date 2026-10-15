Поїзд Львів–Чернівці забув у полі 25 пасажирів після повітряної тривоги
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про інцидент із пасажирським поїздом «Львів – Чернівці». Під час повітряної тривоги та загрози російського обстрілу пасажирів було евакуйовано з вагонів на відкриту місцевість, але потім потяг забрав не всіх.
За даними Омбудсмана, вже через 10 секунд після оголошення відбою повітряної тривоги поїзд відновив рух і залишив людей посеред поля, не переконавшись у їхньому поверненні до вагонів.
Офісом Омбудсмана скеровано офіційний лист до керівництва АТ «Укрзалізниця» для з'ясування обставин події та перевірки, чи були всі 25 пасажирів у результаті доправлені до пунктів призначення. Наголошено на необхідності перегляду внутрішніх інструкцій та алгоритмів координації під час евакуацій, щоб безпека пасажирів і перевірка їхньої присутності мали пріоритет над дотриманням розкладу руху.
Джерело: заява Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця.
Усі пасажирські поїзди Укрзалізниці почали комплектувати спеціальним інвентарем, до якого входять ліхтарі, свистки, гучномовці, дощовики, пледи та флуоресцентні палички. Нове оснащення поїзних бригад покликане зробити евакуацію у разі безпосередньої загрози безпечнішою та скоординованою.
Укрзалізниця встановила вже понад 280 мобільних укриттів для працівників.