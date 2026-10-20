Поїзди до Польщі затримуються майже на добу, а на кордоні — черги

Поїздки з України до Польщі ускладнилися через значні затримки потягів і довге очікування на кордоні. Станом на 20 жовтня деякі рейси «Укрзалізниці» відставали від графіка майже на 20 годин, а пасажири автобусів повідомляли про багатогодинні затримки. В «Укрзалізниці» пояснили, що рух доводиться коригувати через повітряні тривоги та заходи безпеки.

За даними сервісу «Укрзалізниці», станом на 20 жовтня найбільше від графіка відставав поїзд №119/120 сполученням Хелм — Дніпро-Головний. Його затримка становила 19 годин 40 хвилин. Інші міжнародні рейси також значно відставали від розкладу. Поїзд №23/24 Хелм — Київ-Пасажирський затримувався на 17 годин 30 хвилин, а №93/94 Хелм — Харків-Пасажирський — на 16 годин.

Такі затримки можуть суттєво змінити плани пасажирів. Тим, хто має пересадки або заплановані зустрічі після прибуття, доводиться враховувати можливе очікування. Тому перед поїздкою варто перевіряти актуальну інформацію про рух свого рейсу.

Пасажири автобусів скаржаться на тривалу дорогу

Проблеми виникають і в тих, хто їде до Польщі автобусом. Користувачки Threads розповіли про багатогодинне очікування на кордоні та затримки прибуття до місця призначення. Одна з пасажирок повідомила, що дорога до Варшави розтягнулася на три дні. За її словами, автобус мав прибути до міста о 8:00, але дістався Варшави лише після 16:00.

Інша користувачка розповіла про 12-годинне очікування на кордоні. Вона пов’язала затримку з повітряними тривогами. За її словами, виїхати з Рави-Руської до Польщі вдалося лише після тривалого простою. Ці історії свідчать, що фактичний час у дорозі може суттєво відрізнятися від запланованого. Водночас досвід окремих пасажирів не означає, що всі автобусні рейси затримуються однаково.

На пунктах пропуску утворилися черги

Проблеми з перетином кордону підтверджували й дані сервісу Nakordoni.com.ua. Станом на 16:10 20 жовтня серед пунктів пропуску на виїзд з України до Польщі значні черги фіксували на двох напрямках. На пункті пропуску «Краківець — Корчова» очікували близько 100 автомобілів. Орієнтовний час проходження становив 3 години 20 хвилин. Така сама кількість автомобілів була на переході «Шегині — Медика», де очікування сягало приблизно п’яти годин.

Ці показники стосуються конкретного часу й можуть змінюватися протягом дня. Перед виїздом варто перевірити актуальну ситуацію саме на тому пункті пропуску, через який плануєте перетинати кордон.

В «Укрзалізниці» пояснили причини затримок

Заступник директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Шевченко пояснив «Главкому», що затримки поїздів на польському напрямку пов’язані з повітряними тривогами.

За його словами, через появу російських дронів у повітряному просторі доводиться проводити евакуації. Зокрема, такі заходи вживали на Волині, Рівненщині та Київщині. Ці обмеження запроваджують із міркувань безпеки пасажирів і залізничних бригад. Через них рух поїздів може змінюватися, а затримки — накопичуватися.

Отже, тривалі поїздки до Польщі пов’язані не лише з очікуванням на кордоні. На графік залізничного транспорту також впливають повітряні тривоги та необхідність евакуації. Якщо подорож запланована на найближчі дні, варто закладати додатковий час на дорогу й перевіряти оновлення перед відправленням. За даними «Укрзалізниці», станом на 20 жовтня відставання від графіка одного з рейсів сягає майже 20 годин.

«Укрзалізниця» спростувала повідомлення про влучання російського безпілотника в залізничний вокзал міста Дубно Рівненської області. Раніше таку інформацію поширили деякі засоби масової інформації.

Пасажири «Укрзалізниці» можуть розраховувати на повернення 100% вартості квитка, якщо поїзд затримується з відправленням більш ніж на годину. Про таку можливість українці розповідають у соцмережах, ділячись досвідом повернення коштів через застосунок і залізничні каси.

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