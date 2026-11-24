У Шептицькому Львівської області внаслідок пожежі у власній квартирі загинув 35-річний ветеран Третьої окремої штурмової бригади Євгеній Горожанкін. Чоловік дістав тяжкі опіки під час заряджання протеза ноги, яку втратив унаслідок бойового поранення.

Трагедія сталася у вересні 2026 року. Після пожежі ветеран отримав опіки 55% поверхні тіла.

Євгеній повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну, та після поранення на фронті втратив ногу.

Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну

Євгеній Горожанкін із дитинства жив у Німеччині, куди переїхав разом із матір'ю. У 2024 році чоловік повернувся в Україну та добровільно долучився до лав Третьої окремої штурмової бригади.

Під час бойових дій військовий отримав тяжке поранення. Лікарям вдалося врятувати його життя, однак одну ногу довелося ампутувати. Через стан здоров'я захисника згодом звільнили з військової служби.

Попри отримані травми, Євгеній планував подальше життя зі своєю коханою та шукав можливості допомагати побратимам.

«Він навіть після ампутації рвався до побратимів, думав, можливо, зможе повернутись, аби допомагати їм. Проте у нього і друга нога була пошкоджена, лікував її, тому про повернення на фронт не могло бути і мови», – розповіла мати ветерана Олена у коментарі «Нео Радіо Шептицький».

Пожежа під час заряджання протеза

Трагедія сталася 5 вересня близько 16:15. У квартирі на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в Шептицькому спалахнула пожежа. За словами сусідки, перед займанням вона чула вибух.

Як повідомляє видання, того дня ветеран поставив свій електронний протез на зарядку. Унаслідок пожежі чоловік отримав опіки 55% поверхні тіла.

Євгенія госпіталізували. Протягом десяти днів медики боролися за його життя, однак 15 вересня ветеран помер.

У поліції повідомили, що, згідно з висновком щодо причин виникнення пожежі, займання сталося внаслідок короткого замикання електромережі. Окрім власника помешкання, до лікарні доправили ще одного чоловіка.

Водночас правоохоронці не уточнили, чи стало джерелом займання безпосередньо зарядне обладнання або акумулятор протеза.

Із захисником попрощалися у церкві Святого Йосафата у Шептицькому. Після трагедії мати Євгенія закликала військових та цивільних людей з ампутаціями бути особливо обережними під час заряджання електронних протезів.

Як безпечно заряджати електронні протези під час відключень світла

Сучасні біонічні та мікропроцесорні протези можуть працювати від літій-іонних акумуляторів. Пошкодження батареї, перегрівання та порушення умов експлуатації створюють ризик займання.

Особливу увагу під час користування такими пристроями варто приділяти стану електромережі та дотриманню інструкцій виробника конкретної моделі протеза.

Основні рекомендації щодо безпечного заряджання:

використовувати оригінальні або рекомендовані виробником зарядні пристрої;

не залишати протез заряджатися без нагляду;

розміщувати пристрій на твердій негорючій поверхні, подалі від тканин та обігрівачів;

дотримуватися температурного режиму, передбаченого виробником;

використовувати належний захист електромережі від перенапруги;

не користуватися пошкодженими кабелями, адаптерами та розетками;

не ремонтувати акумулятор протеза самостійно, а звертатися до авторизованого сервісного центру.

У разі появи диму, шипіння, різкого запаху або надмірного нагрівання пристрою необхідно припинити його використання. Якщо виникла пожежа, слід залишити небезпечне приміщення та викликати рятувальників за номером 101 або 112.

Про це повідомляєься із посиланням на видання «Твоє місто».

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