Працівник франківської лікарні став чемпіоном України з миття вікон

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У Львові відбулися треті в історії України національні змагання з миття вікон. За звання найкращого майстра змагалися представники дев’яти професійних клінінгових компаній. Серед учасників був Василь Ільчин — працівник Сервісної служби Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні, який здобув Кубок України.

Змагання складалося з двох етапів: класичне миття трьох вікон (1х1 м) «з руки» без початкових забруднень та миття високого вузького скла із забрудненнями за допомогою телескопічної штанги та поворотного інструменту.

За підсумками конкурсу перемога дісталася молодшому медичному брату Василю Ільчину.

«Минулого року я став призером Кубка і не був упевнений, що переможу цього року. Я мав серйозних противників, які є професійними вікномиями з багаторічним досвідом. Мій суперник намагався виконати завдання якомога швидше й припустився кількох серйозних помилок. Я ж виконував завдання і на швидкість, і на якість. Радий, що моя щоденна праця дала результат», – розповів медик.





Зазначимо, Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська першою запровадила медичний клінінг в Україні. Про досвід організації роботи у цій сфері на профільному форумі у рамках Кубка України розповіла завідувачка Сервісної служби ЦМКЛ Алла Неспляк.

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