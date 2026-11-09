Правоохоронці викрили крадіжки газового конденсату в чотирьох областях
У Київській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях правоохоронці за підтримки служби безпеки АТ «Укрнафта» викрили схему незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини. Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.
«Минулого тижня відбулися обшуки в Київській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Слідчі перевіряють місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти. Обшуки стали результатом тривалої оперативної роботи правоохоронців за підтримки служби безпеки Групи Нафтогаз», — написав він.
Слідство веде поліція Київщини, оперативний супровід забезпечує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура. Фахівці Укрнафти працюють на обшуках разом зі слідчими.
Джерело — Сергій Федоренко повідомив у Фейсбуці.
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