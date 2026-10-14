Правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних авто замість передачі ЗСУ

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Державна митна служба України у взаємодії з Бюро економічної безпеки та Національною поліцією викрила масштабну схему незаконного продажу транспортних засобів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

За даними слідства, автотранспорт ввозився на територію України без сплати митних платежів через три підконтрольні благодійні фонди. У митних деклараціях зазначалося, що автомобілі призначалися для потреб військовослужбовців на фронті. Однак замість передачі ЗСУ машини реалізовувалися за готівку у Києві через популярні онлайн-платформи оголошень. Протягом 2026 року фігуранти схеми встигли продати 71 автомобіль.

Одного із зловмисників затримали безпосередньо під час спроби реалізації чергового автомобіля. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили ще два транспортні засоби. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку), досудове розслідування наразі триває.

Джерело: пресслужба Державної митної служби України.

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