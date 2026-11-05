Правоохоронці викрили схему з постачанням неякісної форми для Нацгвардії

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Правоохоронці викрили схему постачання неякісного бойового одягу для Національної гвардії України. Йдеться про державний контракт на загальну суму 8,7 млн грн. У межах розслідування двом особам оголосили підозри.

За даними слідства, у серпні 2026 року київське підприємство уклало договір на постачання Нацгвардії 10 тисяч бойових сорочок загальною вартістю майже 8,7 млн грн. Лабораторна перевірка встановила, що бойові сорочки не відповідають технічним вимогам і непридатні для використання військовослужбовцями.

Як зауважили в ОГП, щоб приховати порушення та забезпечити приймання неякісного одягу, двоє представників підприємства запропонували військовослужбовцю Нацгвардії, відповідальному за контроль якості речового майна, 3 тис. доларів за підміну неякісних зразків на якісні.

"Згодом підозрювані передали ще 1 тис. доларів за приймання неповної партії одягу та внесення до документів недостовірних відомостей про поставку товару в повному обсязі. Фактично 2 листопада підприємство поставило Нацгвардії бойовий одяг не в повному обсязі. При цьому значна частина продукції не відповідала встановленим вимогам і була непридатною для використання під час несення військової служби та виконання бойових завдань", - поінформували в Офісі генепрокурора.

За версією слідства, такі дії перешкодили законній діяльності Нацгвардії та належному забезпеченню військовослужбовців бойовим обмундируванням в умовах воєнного стану.

В ОГП повідомили, що під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів були вилучені документи, чорнові записи, печатки й електронні пристрої.

Обом особам повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності військових формувань в особливий період та наданні неправомірної вигоди службовій особі, зокрема повторно (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одному з них визначили альтернативу - заставу в розмірі 1,9 млн грн, яка була внесена.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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