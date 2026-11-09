Православна церква 10 листопада вшановує пам'ять апостолів від 70-ти

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10 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять шести апостолів від 70-ти: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта та Тертія. Ці святі були найближчими учнями та помічниками апостола Павла в поширенні християнської віри.

Ераст згадується як доморядник міста Коринфа і згодом став єпископом Панеади в Палестині, а Олімп та Родіон були родичами й соратниками Павла, причому Родіон обіймав посаду єпископа в Патрах. Сосіпатр, Куарт та Тертій також належать до цієї групи, а Тертій за переказами був писарем Послання до Римлян. Усі вони віддали своє життя за віру, прийнявши мученицьку смерть.

У народі цей день називали Передзим'ям і спостерігали за природними явищами для прогнозування погоди. Тепла погода 10 листопада віщувала м'яку зиму, похмурий ранок обіцяв сніжний період, іній на деревах указував на морозну й суху зиму, дощ свідчив про відсутність сильних морозів, а павутина в повітрі віщувала тривалу відлигу.

За народними віруваннями, цього дня не можна позичати гроші або речі сусідам, гучно сміятися та планувати далекі поїздки й подорожі.

У суботу, 7 листопада, за новоюліанським календарем згадували 33 мучеників із Мелітини, які загинули за християнську віру. Також цього дня вшановують преподобну Йосафату Гордашевську — українську черницю, яка присвятила життя допомозі хворим, бідним і дітям. У народній традиції дата пов’язана з добрими справами, турботою про ближніх і прикметами про майбутню зиму.

У п’ятницю, 6 листопада 2026 року, православні християни за новоюліанським календарем вшановують пам’ять святого Павла Сповідника, архієпископа Константинопольського. Він жив у IV столітті та зазнав переслідувань через відданість християнській вірі. З цим днем також пов’язані народні прикмети й давні звичаї.

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