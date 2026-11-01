Православні іменини 1 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

1 листопада в Україні відзначають іменини власники кількох чоловічих і жіночих імен, серед яких Іван, Яків, Дмитро, Федір, Єлизавета та Уляна. Кожне з них має свою історію та значення, а в православній традиції цей день пов’язаний із вшануванням святих покровителів. Розповідаємо, кого варто привітати з Днем ангела, що означають ці імена та як гарно побажати іменинникам щастя й добробуту.

1 листопада з іменинами вітають чоловіків на ім’я Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір і Яків. Також цього дня згадують Кузьму та Адріана. Серед жіночих імен — Єлизавета, Уляна та Юліанія.

Імена, які ми носимо, часто мають давнє коріння. Одні прийшли з грецької мови, інші — з латини чи давньоєврейської. За кожним стоїть своє значення, яке передавалося з покоління в покоління.

Жіночі імена та їхні значення

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Його значення передають як «Божа обітниця» або «Бог — моя клятва». У християнській традиції це ім’я має давню історію та пов’язане з біблійними постатями. Єлизавету можна привітати, побажавши їй душевного спокою, любові й підтримки близьких.

Уляна — ім’я латинського походження, яке пов’язують з іменем Юлія або Юліан. Його точне тлумачення не є однозначним, але в популярних довідниках ім’я часто пов’язують із молодістю та життєвою енергією. Уляна — милозвучне ім’я, яке має різні форми: Уля, Улянка, Уляся.

Юліанія — жіноче ім’я латинського походження, споріднене з іменами Юлія та Юліан. Воно походить від давньоримського родового імені Юліїв. У різних мовах можна зустріти форми Юліана, Юліанна та Юлія. Іменинниці можна побажати впевненості в собі, добрих людей поруч і здійснення заповітних мрій.

Чоловічі імена та їхні значення

Давид — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «улюблений» або «коханий». Воно відоме завдяки біблійному царю Давиду, якого згадують у Старому Завіті. Ім’я поширене в багатьох країнах і має давню релігійну традицію.

Дем’ян — ім’я грецького походження. Його пов’язують із давньогрецьким іменем Даміан, яке традиційно тлумачать як «приборкувач» або «той, хто підкорює». У християнській традиції відомі святі з цим ім’ям, зокрема безсрібники Косма і Даміан, яких шанують за допомогу хворим.

Денис — ім’я грецького походження, пов’язане з ім’ям давньогрецького бога Діоніса. Його традиційно тлумачать як «присвячений Діонісу». З часом ім’я поширилося в багатьох європейських країнах і стало звичним для українців.

Дмитро — походить із давньогрецької мови та пов’язаний з ім’ям Деметра — богині землі й родючості в давньогрецькій міфології. Тому його значення часто передають як «присвячений Деметрі». Дмитро — одне з традиційних і поширених чоловічих імен в Україні.

Іван — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог милостивий» або «Божа милість». Воно має давню біблійну історію та багато варіантів у різних мовах. В українській культурі ім’я Іван посідає особливе місце й часто зустрічається в народних піснях, казках і прислів’ях.

Олександр — ім’я давньогрецького походження. Його значення — «захисник людей» або «той, хто захищає». Ім’я стало популярним у багатьох країнах завдяки історичним постатям, зокрема Александру Македонському. Жіноча форма цього імені — Олександра.

Петро — ім’я грецького походження, яке означає «камінь» або «скеля». У християнстві воно пов’язане з апостолом Петром — одним із найближчих учнів Ісуса Христа. Через це ім’я має важливе значення для православної традиції.

Федір — українська форма давньогрецького імені Теодор. Воно складається з частин, які означають «Бог» і «дар», тому перекладається як «Божий дар». Ім’я має давню історію та зустрічається в церковних календарях.

Яків — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто йде слідом» або «той, хто тримається за п’яту». Це одне з біблійних імен, яке збереглося в багатьох мовах і має різні форми, зокрема Якуб та Джейкоб.

Кузьма — українська форма грецького імені Космас. Його значення пов’язують із поняттями «порядок», «краса» та «прикраса світу». В православній традиції особливо шанують святих безсрібників Косму і Даміана, які, за церковним переказом, допомагали людям і лікували хворих.

Адріан — ім’я латинського походження, яке спочатку вказувало на людину з Адрії — давнього поселення на території сучасної Італії. Згодом воно стало особистим ім’ям і поширилося в християнській традиції. Адріан має кілька варіантів у різних мовах, зокрема Адріано та Адрієн.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У православній традиції святий вважається небесним покровителем, до якого віряни звертаються в молитвах і просять заступництва.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Щоб визначити особистий День ангела, варто знати, на честь якого святого людину хрестили, і подивитися дату його вшанування в церковному календарі. Якщо ця інформація невідома, можна звернутися до священника або уточнити її в храмі, де відбувалося хрещення. Для багатьох людей іменини — це не лише привід отримати подарунки чи почути привітання. Це також нагода згадати про духовні цінності, помолитися, подякувати за підтримку та приділити час близьким.

Як відзначати іменини

У цей день можна відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю або просто провести трохи часу в тиші. Для вірян важливими можуть бути участь у богослужінні, сповідь і причастя — відповідно до власної церковної практики.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Можна зібратися з родиною за столом, запросити друзів, зателефонувати рідним або зробити щось добре для іншої людини. Найважливіше — провести цей день із теплом і вдячністю. Якщо серед ваших близьких є іменинники, не забудьте привітати їх. Навіть коротке повідомлення чи дзвінок можуть подарувати гарний настрій і нагадати людині, що про неї пам’ятають.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не обов’язково шукати довгі вірші чи урочисті слова. Найкраще побажати людині того, що справді має значення: здоров’я, миру, любові, підтримки близьких і сил долати труднощі.

Наприклад, можна сказати так: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе, допомагає знаходити правильні рішення та додає сил у непрості моменти. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і якомога більше приводів для радості».

Або обрати коротше привітання: «З іменинами! Нехай у житті буде більше світлих днів, теплих зустрічей і добрих новин. Бажаю любові, добробуту, внутрішньої гармонії та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч». День ангела — гарна нагода нагадати близькій людині про свою турботу. Іноді прості, щирі слова важать набагато більше за дорогі подарунки.

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