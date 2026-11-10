Православні іменини 10 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

10 листопада свої іменини відзначають чоловіки з іменами Орест, Костянтин, Георгій, Юрій і Родіон. У популярних календарях цього дня також згадують Бориса, Дениса, Івана, Миколу, Михайла, Олександра, Петра та інших, а серед жіночих імен — Ганну й Ольгу. Розповідаємо, що означає кожне з цих імен і як найкраще привітати іменинників.

За новим церковним календарем 10 листопада вшановують апостолів від 70-ти — Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта й Тертія. Також цього дня згадують мученика Ореста, який був лікарем. Саме з цими святими пов’язана частина імен, які відзначають День ангела.

У різних календарях іменин перелік може бути ширшим. Тому цього дня вітають не лише тих, чиї імена безпосередньо пов’язані з церковними пам’ятями, а й людей, чиї імена традиційно вказують у календарях.

Жіночі імена 10 листопада

Ганна — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «милість», «благодать» або «прихильність». Воно має давню біблійну історію та залишається одним із найпоширеніших жіночих імен у багатьох країнах.

Ольга — ім’я скандинавського походження, яке пов’язують із давньою формою Helga. Його перекладають як «свята», «священна» або «світла». В Україні ім’я давно стало традиційним і має кілька лагідних форм — Олюся, Олечка, Олька.

Чоловічі імена 10 листопада

Орест — ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують зі словом «гора», тому значення тлумачать як «гірський» або «той, хто живе в горах». У церковному календарі цього дня згадують мученика Ореста, лікаря.

Родіон — має грецьке походження. Одне з поширених тлумачень пов’язує його з островом Родос — тобто «мешканець Родосу». Також ім’я пов’язують із давньогрецькою формою Іродіон.

Костянтин — походить від латинського слова constans, що означає «постійний», «стійкий» або «незмінний». Це ім’я символізує твердість і витримку.

Георгій — ім’я давньогрецького походження. Воно утворилося від слова georgos і означає «землероб» або «той, хто обробляє землю». Ім’я має церковну традицію та поширене в багатьох країнах.

Юрій — ім’я, споріднене з Георгієм. Його також пов’язують із давньогрецьким словом зі значенням «землероб». В українській традиції Юрій давно існує як самостійна форма імені.

Борис — ім’я слов’янського походження. Його часто пов’язують із давнім іменем Борислав і тлумачать як «славний у боротьбі» або «борець за славу». Щодо точного походження імені існує кілька версій.

Денис — походить від грецького імені Діонісіос. Воно пов’язане з ім’ям давньогрецького бога Діоніса. У традиційному тлумаченні означає «присвячений Діонісу».

Іван — українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це одне з найдавніших і найпоширеніших імен у християнській традиції.

Микола — ім’я грецького походження, утворене від слів зі значеннями «перемога» та «народ». Тому його зазвичай перекладають як «переможець народів».

Михайло — походить від давньоєврейського імені Міхаель. Його значення — «хто подібний до Бога?». Це ім’я має біблійне походження та пов’язане з архангелом Михаїлом.

Нестор — ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують зі словом nostos, що означає «повернення». За іншою версією, ім’я може мати значення «той, хто пам’ятає».

Олександр — походить від грецького імені Александрос. Його перекладають як «захисник людей» або «той, хто захищає». Це ім’я має давню історію та поширене в багатьох країнах.

Олексій — також має грецьке походження. Значення імені — «захисник», «той, хто оберігає». Воно споріднене за значенням з іменем Олександр, хоча має інше походження.

Петро — походить від давньогрецького слова petros, що означає «камінь» або «скеля». Ім’я символізує міцність і надійність. Особливе місце воно посідає в християнстві завдяки апостолу Петру.

Ераст — ім’я давньогрецького походження, яке перекладають як «улюблений» або «бажаний». Ераст був одним із апостолів від 70-ти, пам’ять яких вшановують 10 листопада.

Олімп — ім’я грецького походження, пов’язане з назвою гори Олімп. У давньогрецькій міфології її вважали оселею богів. Цього дня церква згадує апостола Олімпа.

Сосипатр — рідкісне чоловіче ім’я грецького походження. Його можна тлумачити як «той, кого врятував батько». Сосипатр також належить до апостолів від 70-ти.

Кварт — ім’я латинського походження, утворене від слова quartus — «четвертий». У церковному календарі згадується апостол Кварт, якого вшановують разом з іншими учнями Христа.

Тертій — походить від латинського слова tertius, що означає «третій». Це ім’я одного з апостолів від 70-ти, пам’ять якого також припадає на 10 листопада.

Що таке День ангела і як його відзначають

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем людини, до якого можна звертатися з молитвою та проханням про підтримку. Зазвичай іменинники починають цей день із молитви або відвідують храм. Також можна поставити свічку, подякувати своєму небесному покровителю та провести час із рідними й близькими. Святкування не обов’язково має бути гучним — головне, щоб день був наповнений теплими словами та увагою.

Вітаючи людину з іменинами, можна побажати їй здоров’я, миру, душевної рівноваги, сил і Божого захисту. А ще — нагадати, що її ім’я має власну історію та особливе значення.

Читай нас у