Православні іменини 10 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

10 жовтня свої іменини відзначають люди з різними іменами. Серед чоловічих — Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим і Яків. У ширших православних календарях на цю дату також вказують жіночі імена Килина та Февронія. Розповідаємо, що означає кожне ім’я та як привітати іменинників.

День ангела пов’язаний із вшануванням святого, ім’я якого носить людина. За церковною традицією, це нагода згадати свого небесного покровителя, помолитися та подякувати за підтримку.

У календарях іменин на 10 жовтня є кілька варіантів списків. У добірках за новим стилем найчастіше згадують Андрія, Антона, Василя, Кирила, Павла, Сергія, Степана, Юхима та Якова. У ширших православних святцях на цю дату також можна знайти Килину, Февронію, Віктора, Марка, Ігнатія та інші імена.

Жіночі іменини 10 жовтня

Килина — ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом aquilinus, що означає «орлиний». Це давнє ім’я, яке нині зустрічається нечасто. Інші форми — Акіліна та Акілина.

Февронія — ім’я, яке пов’язують із грецьким корінням. Одне з його тлумачень — «світла», «ясна» або «промениста». Це ім’я відоме завдяки православним святцям і має давню церковну історію.

Чоловічі іменини 10 жовтня

Андрій — ім’я грецького походження, яке означає «мужній», «хоробрий». У християнській традиції воно пов’язане з апостолом Андрієм Первозванним.

Антон — ім’я давньоримського походження. Його значення найчастіше пояснюють як «той, хто вступає в бій» або «гідний похвали». Воно має давню історію та поширене в багатьох країнах.

Василь — походить від грецького слова basileios, що означає «царський» або «царствений». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Василій Великий.

Кирило — ім’я грецького походження, яке перекладають як «пан», «владика». Воно відоме завдяки святим Кирилу та Мефодію, які зробили значний внесок у поширення християнства серед слов’ян.

Павло — ім’я латинського походження. Його значення — «малий» або «скромний». Одним із найвідоміших носіїв імені був апостол Павло, який поширював християнське вчення.

Сергій — ім’я давньоримського походження. Його пов’язують із родовим ім’ям Sergius. Точне початкове значення залишається дискусійним, але в українській традиції ім’я давно стало звичним і поширеним.

Степан — українська форма грецького імені Стефан. Воно походить від слова stephanos і означає «вінок» або «вінець». У християнстві це ім’я пов’язане зі святим первомучеником Стефаном.

Юхим — українська форма давньогрецького імені Євтимій. Його значення пов’язують із доброзичливістю та добрим настроєм — «доброзичливий», «прихильний».

Яків — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто йде слідом», хоча походження та первісне значення мають кілька пояснень. У Біблії Яків — один із патріархів, а серед християнських святих є кілька апостолів із цим ім’ям.

Інші імена у православних святцях

У розширених списках іменин на 10 жовтня також згадують чоловічі імена, які нині трапляються рідше.

Аристарх — грецьке ім’я, яке можна перекласти як «найкращий правитель».

Веніамін — ім’я давньоєврейського походження, яке традиційно тлумачать як «син правої руки» або «улюблений син».

Віктор — латинське ім’я зі значенням «переможець».

Ігнатій — давнє ім’я, яке пов’язують із латинським родовим ім’ям Egnatius. У популярному тлумаченні його також пов’язують зі словом ignis — «вогонь».

Марк — ім’я латинського походження, яке традиційно пов’язують із богом Марсом.

Михайло — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Хто як Бог?».

Петро — грецьке ім’я, що означає «камінь», «скеля».

Федір — українська форма грецького імені Теодор. Значення — «Божий дар».

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У православній традиції віряни вважають святого небесним покровителем і звертаються до нього в молитвах.

Якщо в церковному календарі є кілька днів пам’яті святих з одним іменем, за поширеною традицією обирають найближчу дату після дня народження. Водночас у різних родинах можуть дотримуватися власних звичаїв.

Як привітати з іменинами

На День ангела не обов’язково влаштовувати велике святкування. Достатньо зателефонувати близькій людині, написати тепле повідомлення або зустрітися за сімейним столом.

Можна побажати імениннику здоров’я, миру, добробуту, любові та підтримки рідних. Для тих, хто дотримується церковних традицій, цей день також може стати нагодою відвідати храм або помолитися вдома. Головне в привітанні — щирість. Навіть кілька простих слів уваги можуть зробити цей день особливим для людини.

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