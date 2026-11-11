Православні іменини 11 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

11 листопада з Днем ангела вітають чоловіків з іменами Віктор, Вікентій, Степан і Федір, а також жінок на ім’я Стефанида. За старим церковним стилем цього дня вшановують іменинників з іменами Анастасія, Анна, Марія та іншими. Розповідаємо, звідки походять ці імена, що вони означають і як прийнято відзначати День ангела.

Іменини — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. Тому День ангела пов’язаний не стільки з датою народження, скільки з небесним покровителем. 11 листопада за новоюліанським календарем православні християни вшановують, зокрема, мучеників Мини, Віктора та Вікентія, мученицю Стефаниду й преподобного Феодора Студита.

Жіночі імена 11 листопада



Стефанида — ім’я грецького походження. Його значення — «вінчана» або «увінчана вінком». У церковній традиції цього дня згадують мученицю Стефаниду Дамаську.

Анастасія — ім’я грецького походження, яке перекладають як «воскресіння» або «відродження». Воно символізує новий початок і повернення до життя. За старим стилем 11 листопада вшановують, зокрема, мученицю Анастасію Римлянку.

Анна — ім’я давньоєврейського походження. Його тлумачать як «благодать», «милість» або «ласка». У християнській традиції це ім’я пов’язане з добротою, милосердям і щирою вірою. За старим календарем цього дня згадують преподобну Анну Віфінську.

Марія — ім’я давньоєврейського походження. Серед його поширених тлумачень — «кохана», «бажана» та «володарка». Це одне з найшанованіших жіночих імен у християнстві. За старим стилем 11 листопада згадують преподобну Марію Хіданську.

Феоніла — рідкісне жіноче ім’я грецької церковної традиції. Його точне значення достеменно не встановлене. За старим календарем цього дня вшановують мученицю Феонілу Кілікійську.

Чоловічі імена 11 листопада



Віктор — ім’я латинського походження, яке означає «переможець». Воно пов’язане з силою духу, наполегливістю та здатністю долати труднощі. Цього дня церква згадує мученика Віктора Дамаського.

Вікентій — також латинське ім’я. Його значення — «той, хто перемагає». 11 листопада вшановують священномученика Вікентія, диякона із Сарагоси, який загинув за християнську віру.

Степан — ім’я грецького походження, яке перекладають як «вінок» або «вінець». У давнину вінок був символом пошани та перемоги. Цього дня також згадують святого Степана Уроша III, сербського короля.

Федір — ім’я грецького походження, утворене від слів зі значенням «Бог» і «дар». Тому його перекладають як «Божий дар». 11 листопада вшановують преподобного Феодора Студита — церковного діяча, богослова та ігумена.

Мина — ім’я давньогрецького походження. Його точне значення має кілька тлумачень, тому однозначного перекладу немає. Цього дня згадують великомученика Мини Фригійського.

Авраамій — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційне значення — «батько багатьох» або «великий батько». За старим церковним стилем цього дня вшановують преподобного Авраамія Затворника.

Астерій — ім’я грецького походження, яке означає «зоряний» або «пов’язаний із зірками». За старим календарем 11 листопада згадують мученика Астерія Кілікійського.

Клавдій — ім’я латинського походження. Його історичне значення пов’язане зі словом «кульгавий». За старим стилем цього дня вшановують мученика Клавдія Кілікійського.

Неон — ім’я грецького походження. У церковному іменослові його тлумачать як «той, хто плаває». За старим календарем 11 листопада згадують мученика Неона Кілікійського.

Як святкують День ангела



День ангела — це передусім нагода згадати святого покровителя та подякувати за духовну підтримку. У православній традиції іменинники можуть піти до храму, помолитися, поставити свічку та, за можливості, причаститися. Святкування не обов’язково має бути гучним. Часто цей день проводять у родинному колі, запрошують близьких або просто приймають теплі слова від друзів. Головне — увага та щирі побажання.

В іменини зазвичай бажають здоров’я, миру, душевного спокою, сил і Божої опіки. Можна сказати просто: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде до добрих справ».

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