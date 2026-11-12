Православні іменини 12 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

12 листопада 2026 року з Днем ангела вітають чоловіків з іменами Іван, Ніл та Григорій . За старим церковним календарем цього дня іменини відзначають Анастасія, Зіновія, Олена, Зіновій, Йосип, Марк, Степан та інші. Розповідаємо, які імена пов'язані з цією датою, звідки вони походять і що означають.

Іменини — це день ушанування святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. День ангела пов'язаний із небесним покровителем, тому його дата не обов'язково збігається з днем народження. 12 листопада за новоюліанським календарем православні християни вшановують, зокрема, священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького, святителя Івана Милостивого, преподобного Ніла та блаженного священномученика Григорія Лакоту.

Жіночі імена 12 листопада

За старим церковним календарем 12 листопада іменини відзначають жінки з іменами Анастасія, Зіновія, Олена, Євтропія та Клеопа. Серед них є як поширені, так і рідкісні імена.

Анастасія — ім'я грецького походження, яке означає «воскресіння», «відродження». Воно символізує оновлення, надію та новий початок. Ім'я набуло поширення завдяки християнській традиції вшанування святих із таким іменем.

Зіновія — жіноча форма чоловічого імені Зіновій. Має грецьке походження та пов'язане зі значенням «сила Зевса» або «дар Зевса». Ім'я асоціюють із духовною стійкістю та силою характеру.

Олена — ім'я давньогрецького походження. Його традиційно тлумачать як «світла», «сяюча» або «смолоскип». Воно символізує красу, світло та мудрість і залишається одним із найпопулярніших жіночих імен.

Євтропія — рідкісне ім'я грецького походження. Його пов'язують зі значеннями «добра вдача» та «спритність». Воно має давню історію та зустрічається в християнських святцях.

Клеопа — ім'я грецького походження, яке пов'язують із формою Клеопатра. Його складники традиційно тлумачать як «слава» та «батько». Ім'я є рідкісним і має давнє церковне коріння.

Чоловічі імена 12 листопада

За новим церковним календарем цього дня вітають Іванів, Нілів, Йосафатів, Григоріїв та Ахій. За старим стилем до переліку додаються Зіновій, Йосип, Марк, Маркіян, Степан, Стефан, Терентій та інші.

Іван — ім'я давньоєврейського походження, яке означає «Бог милостивий» або «Божа благодать». Воно є одним із найпоширеніших чоловічих імен в Україні. Серед пестливих форм — Іванко, Івась, Іванчик.

Ніл — ім'я грецького походження, пов'язане з назвою відомої африканської річки. Воно зустрічається у християнській традиції, зокрема в іменах преподобних Ніла Мироточивого та Ніла Посника.

Григорій — ім'я грецького походження, що означає «пильний», «той, хто не спить». Воно традиційно асоціюється з уважністю, мудрістю та розсудливістю. Цього дня згадують блаженного священномученика Григорія Лакоту.

Ахія — рідкісне чоловіче ім'я давньоєврейського походження. Його перекладають як «мій брат — Господь». Ім'я пов'язане з біблійним пророком Ахією Силомлянином.

Зіновій — ім'я грецького походження, яке традиційно тлумачать як «сила Зевса» або «дар Зевса». Воно має давню історію та пов'язане з ранньохристиянськими святими.

Йосип — ім'я давньоєврейського походження, яке означає «Бог примножить» або «нехай Господь додасть». Воно відоме завдяки біблійним персонажам і широко поширене в християнській традиції.

Марк — ім'я латинського походження. Його пов'язують із римським богом війни Марсом, тому одне з поширених тлумачень — «присвячений Марсу». Ім'я символізує рішучість і силу.

Маркіян — ім'я латинського походження, яке пов'язують із родовим іменем Марцій. Його також трактують як «присвячений Марсу». Воно має давньоримське коріння.

Степан — ім'я грецького походження, яке означає «вінець» або «вінок». У давнину вінок був символом перемоги, пошани та слави. Серед пестливих форм — Степанко, Степчик.

Стефан — грецький варіант імені Степан, який також перекладається як «вінець» або «корона». Обидві форми мають спільне походження та значення.

Терентій — ім'я латинського походження, яке пов'язують із давньоримським родовим іменем Terentius. Його точне первісне значення остаточно не встановлене.

Артема — рідкісне ім'я грецького походження, пов'язане з ім'ям Артемій та богинею Артемідою. Його традиційно тлумачать як «присвячений Артеміді».

Варсава — ім'я арамейського походження, відоме завдяки біблійній традиції. Його тлумачення пов'язують із висловом «син суботи» або «син відпочинку».

Клеопа — чоловіче ім'я грецького походження, яке пов'язують зі значенням «слава батька». Воно відоме з ранньохристиянських текстів.

Як святкують День ангела

День ангела в православній традиції — це насамперед духовне свято, присвячене пам'яті небесного покровителя. Іменинники можуть відвідати храм, помолитися святому, на честь якого отримали ім'я, поставити свічку та подякувати за духовну підтримку.

Святкування не обов'язково має бути гучним. Цей день можна провести в родинному колі, зустрітися з близькими або просто прийняти щирі привітання від друзів. Головними залишаються увага, добрі слова та тепла атмосфера.

З Днем ангела зазвичай бажають міцного здоров'я, миру, душевної рівноваги, щастя та Божого благословення. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає, допомагає долати труднощі, дарує сили, віру та натхнення на добрі справи».

Привітання з днем ангела

Кілька коротких побажань своїми словами для рідних, друзів чи колег:

Іване, з іменинами! Міцного здоров’я, щирих друзів, тепла вдома і щоб найзаповітніші мрії збувалися.

Ніле, з днем ангела! Віри в себе, натхнення і людей, які завжди підставлять плече.

З днем ангела! Хай небесний покровитель береже від біди, а кожен день приносить спокій і добрі новини.

З іменинами! Хай у серці буде любов, удома затишок, а поруч - найдорожчі люди.

З днем ангела! Хай поряд завжди будуть ті, з ким можна і радість розділити, і просто бути собою.

З днем народження! Попереду - щасливих подій, приємних зустрічей і безліч приводів усміхатися.

З днем народження! Хай можливостей буде більше, ніж перешкод, а мрії потроху ставали дійсністю.

Вітаю! Хай цей рік подарує незабутні враження, нових друзів і важливі перемоги.

З днем народження! Умій радіти простим речам і ніколи не втрачай віри в себе.

Зі святом! Здоров’я, достатку й тепла, яке гріє навіть у найхолодніші дні.

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