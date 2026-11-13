Православні іменини 13 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

13 листопада за новим церковним календарем православні християни вшановують святителя Іоана Золотоустого, а також згадують мучеників Антоніна, Никифора й Германа та мученицю Манефу. Цього дня іменини відзначають Іван, Герман, Антонін, Никифор і Манефа. Розповідаємо, звідки походять ці імена, що вони означають і як привітати близьких зі святом.

День ангела — це не просто привід отримати привітання. Для християн це насамперед день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. Тому іменини мають духовне значення, а їхня дата пов’язана з церковним календарем.

13 листопада згадують одразу кількох святих. Серед імен цього дня є звичні для українців Іван і Герман, а також рідкісніші Антонін, Никифор та Манефа.

Жіноче ім’я

Манефа

Манефа — рідкісне жіноче ім’я давньоєврейського походження. У церковному іменослові ПЦУ його значення пояснюють як «певна частина». 13 листопада згадують мученицю Манефу Кесарійську, яка загинула за християнську віру. У церковній традиції її також називають Манефією.

Це незвичне ім’я майже не зустрічається в сучасному повсякденному вжитку, проте має давню історію. Лагідно Манефу можна називати Манечкою або Манюнею.

Чоловічі імена

Іван

Іван — одне з найпоширеніших українських імен. Воно має давньоєврейське походження й походить від імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий», «Господь змилувався». Ім’я поширилося завдяки християнській традиції та стало відомим у багатьох країнах світу. В українській мові є чимало лагідних форм: Іванко, Івась, Іванчик.

Герман

Герман має латинське походження. Його пов’язують зі словом germanus, яке означає «рідний», «братній» або «єдинокровний». У церковному іменослові ПЦУ значення передають як «єдинопробний». Це ім’я має давню історію та поширене в різних європейських країнах. Лагідні форми — Германчик і Гера.

Антонін

Антонін — чоловіче ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Антоніїв. Його точне первісне значення остаточно не встановлене, тому популярні пояснення на кшталт «воїн» або «хоробрий» не варто вважати підтвердженим перекладом. Ім’я має давню історію та закріпилося в християнській традиції завдяки святим із таким ім’ям. Серед українських форм — Антін, Антонко, Антонінко.

Никифор

Никифор — ім’я грецького походження. Воно утворене від слів nike — «перемога» та phero — «нести». Тому його значення — «побідоносець» або «той, хто приносить перемогу». Ім’я має давню церковну історію, хоча сьогодні в Україні зустрічається нечасто. Лагідна форма — Никифорко.

Хто такий Іоан Золотоустий

13 листопада православна церква також вшановує святителя Іоана Золотоустого — архієпископа Константинопольського та одного з найвідоміших християнських проповідників. Він жив у IV–V століттях і прославився своїми проповідями. Іоан доступно пояснював Святе Письмо, говорив про милосердя, справедливість і допомогу нужденним. Саме за виняткове красномовство він отримав прізвисько Золотоустий.

Святитель залишив велику богословську спадщину. Зокрема, з його ім’ям пов’язана Божественна літургія Іоана Золотоустого, яку й сьогодні звершують у православних храмах.

Що таке День ангела і як його відзначають

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого покровителя, ім’я якого носить людина. У християнській традиції вважається, що такий святий є небесним заступником і прикладом духовного життя.

Зазвичай цього дня іменинники відвідують храм, моляться своєму небесному покровителю та дякують за його заступництво. Також можна провести час із родиною, зустрітися з друзями або просто приділити увагу близьким. Велике застілля чи гучне святкування не є обов’язковими — головне, щоб день був наповнений добрими справами та щирим спілкуванням.

Важливо пам’ятати, що особиста дата іменин залежить від святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. Якщо пам’ять цього святого вшановують кілька разів на рік, зазвичай орієнтуються на найближчу дату після дня народження.

Як привітати з Днем ангела 13 листопада

У цей день іменинникам бажають здоров’я, миру, душевної рівноваги, добробуту та підтримки небесного покровителя. Привітання не обов’язково має бути довгим чи урочистим. Найважливіше — сказати теплі слова від щирого серця.

Наприклад, можна побажати: «З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає від негараздів, додає сил у складні моменти та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю здоров’я, миру, любові й добрих людей поруч!»

Або коротше: «Вітаю з іменинами! Нехай у житті буде більше світлих днів, приводів для радості та щасливих зустрічей. Міцного здоров’я, душевного спокою й Божого благословення!»

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