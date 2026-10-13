Православні іменини 13 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

13 жовтня з Днем ангела вітають людей із різними іменами — від поширених Микити й Миколи до рідкісних Агафоніки та Гаїанії. Кожне з них має свою історію: одні прийшли з давньогрецької мови, інші — з давньоєврейської або слов’янської. Розповідаємо, кого вітати цього дня, що означають імена та як зробити привітання особливим.

За новим церковним календарем 13 жовтня вшановують, зокрема, мучеників Карпа, Папіли, Агафодора й Агафоніки, а також преподобного Микиту Сповідника. У популярних календарях іменин на цю дату також можна зустріти Антона, Миколу, Якова та Злату.

За старим стилем цього дня вшановують святителя Михаїла, першого митрополита Київського, мучениць Рипсимію та Гаїанію, а також інших святих. Тому в календарях іменин за старим стилем фігурують В’ячеслав, Василь, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен та Олександра. Нижче зібрали чоловічі й жіночі імена, які можна зустріти в церковних і календарях іменин на 13 жовтня, та коротко пояснили їхнє значення.

Жіночі імена та їхнє значення

Злата — ім’я слов’янського походження, яке означає «золота». Воно асоціюється з чимось цінним, світлим і дорогим. У православній традиції це ім’я пов’язане зі святою великомученицею Златою Могленською, яка, за церковним переданням, залишилася вірною своїй вірі попри переслідування.

Олександра — жіноча форма імені Олександр. Походить із давньогрецької мови та означає «захисниця людей». Ім’я має давню історію й залишається популярним у багатьох країнах.

Агафоніка — рідкісне ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом agathos, що означає «добрий». У церковному календарі згадується мучениця Агафоніка, яка постраждала за християнську віру разом із Карпом, Папілою та Агафодором.

Гаїанія — ім’я, яке трапляється в православних святцях у різних формах написання. Його точне походження та тлумачення не мають загальноприйнятого пояснення. У церковній традиції це ім’я пов’язане з мученицею Гаїанією, яку вшановують разом зі святою Рипсимією та іншими дівами.

Рипсимія — рідкісне ім’я, відоме завдяки ранньохристиянській мучениці Рипсимії. Його походження тлумачать по-різному, тому однозначного перекладу немає. У православній традиції свята Рипсимія відома як одна з тих, хто не зрікся своєї віри попри переслідування.

Чоловічі імена та їхнє значення

Микита — ім’я давньогрецького походження, яке означає «переможець». Воно пов’язане зі словом nikē — «перемога». У православному календарі 13 жовтня згадують преподобного Микиту Сповідника, який постраждав за свою віру.

Антон — ім’я давньоримського походження. Його значення пояснюють по-різному: серед поширених тлумачень — «той, хто вступає в бій» або «гідний похвали». Антон — давнє ім’я, яке зберегло популярність і в наш час.

Микола — ім’я грецького походження, яке перекладають як «переможець народів». Воно утворилося зі слів, що означають «перемога» та «народ». Ім’я має давню християнську традицію та пов’язане з особливим шануванням святителя Миколая.

Яків — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто тримається за п’яту», а також пов’язують зі значенням «наступник». Це одне з біблійних імен, відомих у християнській традиції.

В’ячеслав — ім’я слов’янського походження. Воно складається з двох частин: «вяче» — «більше» та «слав» — «слава». Тому його значення передають як «велика слава» або «найславніший».

Василь — ім’я давньогрецького походження, яке означає «царський» або «цар». Воно походить від слова basileios. Ім’я поширилося в християнському світі завдяки святим, зокрема Василю Великому.

Григорій — ім’я грецького походження, яке означає «пильний», «той, хто не спить». У християнській традиції воно відоме завдяки багатьом святителям і богословам.

Леонід — ім’я давньогрецького походження. Його значення — «подібний до лева» або «левовий». У традиційному тлумаченні воно асоціюється із силою та сміливістю.

Матвій — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «дар Божий» або «подарунок від Бога». Воно відоме завдяки апостолу й євангелісту Матвію, одному з авторів Нового Завіту.

Михайло — ім’я давньоєврейського походження. Його значення передають як «хто як Бог?» — це риторичне запитання, що підкреслює неперевершеність Бога. В українській традиції ім’я залишається одним із найпоширеніших.

Олександр — ім’я грецького походження, яке означає «захисник людей». Воно утворене від частин, що передають значення «захищати» та «людина». Ім’я має багатовікову історію та поширене в багатьох культурах.

Олексій — ім’я грецького походження, яке означає «захисник» або «помічник». Воно походить від давньогрецького слова зі значенням «захищати». У православній традиції це ім’я мають кілька святих.

Петро — ім’я грецького походження, яке означає «камінь» або «скеля». Воно пов’язане з апостолом Петром, одним із найближчих учнів Ісуса Христа. Через біблійну історію ім’я набуло широкого поширення серед християн.

Семен — ім’я давньоєврейського походження. Його тлумачать як «почутий Богом» або «Бог почув». Ім’я має біблійні корені й відоме в українській традиції протягом багатьох століть.

Карп — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом, що означає «плід» або «плодючість». У православному календарі 13 жовтня згадують мученика Карпа, єпископа Фіатирського.

Папіла — рідкісне ім’я, яке пов’язане з ранньохристиянським мучеником Папілою, дияконом. Загальноприйнятого короткого перекладу цього імені немає, однак воно збереглося в церковній традиції завдяки пам’яті святого.

Агафодор — ім’я грецького походження, яке складається з частин зі значеннями «добрий» і «дар». Його можна тлумачити як «добрий дар». Церковний календар згадує мученика Агафодора, який постраждав разом із Карпом, Папілою та Агафонікою.

Веніамін — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційне значення — «син правиці», а в ширшому тлумаченні — «улюблений син». Це біблійне ім’я, яке також зустрічається в православних святцях.

Флорентій — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом florens, що означає «квітучий» або «той, хто процвітає». У церковному календарі згадується мученик Флорентій.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини.

День ангела не обов’язково збігається з днем народження. Якщо ім’я пов’язане з кількома святими, дату іменин зазвичай визначають за церковним календарем і традицією конкретної родини чи парафії. Тому для точного визначення дня варто зважати на те, якого саме святого вшановують як покровителя людини.

Як святкувати іменини

Для багатьох людей іменини — це передусім нагода згадати про духовний бік свята. Ті, хто дотримується церковних традицій, можуть відвідати богослужіння, помолитися своєму небесному покровителю або провести день у спокійній атмосфері з близькими.

Водночас святкування не обов’язково має бути гучним. Можна зібратися за родинним столом, зателефонувати рідним або просто провести час із людьми, які важливі. Найголовніше — увага та щирість, а не вартість подарунка чи масштаб застілля.

Як привітати з Днем ангела

У привітанні можна побажати здоров’я, миру, душевної рівноваги, любові та підтримки близьких. Якщо людина дотримується релігійних традицій, доречними будуть побажання Божої опіки й сил у непрості моменти.

Наприклад, привітання може звучати так: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, миру, любові, добрих людей поруч і якомога більше щасливих моментів».

Або коротше: «З іменинами! Нехай у серці буде спокій, поруч — рідні люди, а в житті — більше світлих днів, добрих новин і приводів для радості». День ангела — гарна нагода нагадати людині, що про неї пам’ятають і цінують. Іноді просте щире привітання важить набагато більше за будь-який подарунок.

Читай нас у