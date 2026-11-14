Православні іменини 14 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У суботу, 14 листопада, День ангела відзначають власники кількох чоловічих і жіночого імен. Серед іменинників — Григорій, Пилип, Юстиніан і Феодора. Кожне з цих імен має давню історію та особливе значення, а саме свято нагадує про духовного покровителя людини.

14 листопада православні віряни вшановують пам’ять апостола Пилипа, святителя Григорія Палами та інших святих. Із цією датою пов’язують іменини Григорія, Пилипа, Юстиніана та Феодори. Тож цього дня можна привітати близьких, друзів і знайомих, які мають такі імена.

Жіноче ім’я 14 листопада

Феодора

Феодора — ім’я давньогрецького походження. Воно утворилося від двох слів: theos — «Бог» і doron — «дар». Тому його значення — «Божий дар» або «подарована Богом».

Це жіноча форма імені Феодор. Воно має давню християнську історію та було поширене серед візантійських правительок. Зокрема, 14 листопада згадують грецьку імператрицю Феодору — дружину імператора Юстиніана I. Її ім’я також пов’язане з цією датою в церковній традиції.

Серед лагідних форм імені — Федора, Дора, Тодора, Федорка. У звертанні можна сказати: «Феодоро, вітаю з іменинами!».

Чоловічі імена 14 листопада

Григорій

Григорій має давньогрецьке походження. Воно утворилося від слова grēgoros, що означає «пильний», «той, хто не спить», «уважний». У церковному іменослові це значення передають як «який пильнує».

Одним із відомих святих із цим ім’ям є Григорій Палама — архієпископ Солунський, богослов і духовний письменник. Він жив у XIV столітті та відіграв важливу роль у розвитку православного богослов’я. Його пам’ять вшановують 14 листопада.

Ім’я має багато звичних форм: Гриць, Грицько, Григорко, Гриша. Вітаючи іменинника, можна звернутися: «Григорію, з Днем ангела!».

Пилип

Пилип — українська форма давньогрецького імені Филип. Воно складається зі слів philos — «той, хто любить» і hippos — «кінь». Тож ім’я перекладають як «той, хто любить коней».

У християнській традиції особливе місце посідає апостол Пилип — один із дванадцяти учнів Ісуса Христа. Він проповідував християнство та, за церковним переказом, загинув мученицькою смертю за віру. Його пам’ять припадає на 14 листопада.

Серед поширених форм імені — Пилипко, Пилипчик, Филип. Правильне звертання: «Пилипе, вітаю з іменинами!».

Юстиніан

Юстиніан — давнє чоловіче ім’я латинського походження. Воно пов’язане з іменами Юстин і Юст, які походять від латинського слова iustus — «справедливий», «чесний». Тому значення імені можна передати як «справедливий» або «той, хто належить до роду Юстів».

Найвідомішим носієм цього імені був візантійський імператор Юстиніан I, який правив у VI столітті. За його правління уклали масштабний звід римського права, відомий як Кодекс Юстиніана. Його дружиною була імператриця Феодора, яку також згадують у церковному календарі 14 листопада.

Ім’я Юстиніан рідкісне, але має виразне історичне звучання. У звертанні використовують форму «Юстиніане».

Що означає День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції його вважають небесним покровителем, до якого можна звертатися з молитвою та проханням про заступництво.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька дат пам’яті святих з однаковим ім’ям, зазвичай орієнтуються на день пам’яті свого небесного покровителя. Уточнити його можна в храмі, де людину хрестили.

Як відзначають іменини

Для багатьох людей День ангела — це нагода провести час із близькими, згадати про духовні цінності та подякувати за підтримку. Ті, хто дотримується церковних традицій, можуть цього дня відвідати богослужіння, помолитися своєму святому покровителю або поставити свічку.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Можна зібратися за родинним столом, поспілкуватися з рідними або зробити добру справу. Головне — приділити увагу людині, яка відзначає іменини, та провести день із теплими думками.

Як привітати з Днем ангела 14 листопада

Привітання з іменинами зазвичай пов’язують із побажаннями здоров’я, миру, душевної рівноваги та Божого захисту. Не обов’язково шукати складні слова — щире побажання від близької людини часто важить найбільше.

Ось кілька варіантів привітань: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, додає сил у складні моменти та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю здоров’я, миру, любові й тепла поруч із найдорожчими людьми».

«З іменинами! Нехай у серці завжди буде спокій, у домі — затишок, а в житті — якомога більше добрих подій. Бажаю здійснення мрій, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день».

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