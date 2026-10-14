Православні іменини 14 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

13 жовтня з Днем ангела вітають людей із різними іменами — від поширених Микити й Миколи до рідкісних Агафоніки та Гаїанії. Кожне з них має свою історію: одні прийшли з давньогрецької мови, інші — з давньоєврейської або слов’янської. Розповідаємо, кого вітати цього дня, що означають імена та як зробити привітання особливим.

Хто святкує День ангела 14 жовтня

За церковною традицією, іменини пов’язані з ушануванням святого, на честь якого назвали людину. День ангела вважають особливим приводом згадати про духовні цінності, побажати людині добра та провести час із близькими.

14 жовтня привітання з іменинами приймають чоловіки з іменами Гнат, Кузьма, Михайло, Назар і Петро, а також жінки на ім’я Параска.

Значення імен і характер іменинників

Гнат — ім’я латинського походження, яке пов’язують із давньоримським іменем Ігнатій. Його власникам традиційно приписують рішучість, витримку та відповідальність. Гнатів часто уявляють людьми, які вміють відстоювати власну думку й не бояться труднощів.

Кузьма — ім’я грецького походження, що означає «впорядкований» або «прикрашений». У традиційних описах характеру Кузьму наділяють практичністю, наполегливістю та доброзичливістю. Вважається, що власники цього імені цінують надійність і щирі стосунки.

Михайло — давньоєврейське ім’я, яке перекладають як «хто як Бог?». Воно має біблійне походження та пов’язане з образом архангела Михаїла. Із цим ім’ям традиційно асоціюють сміливість, справедливість, силу духу й готовність захищати близьких.

Назар — ім’я, яке часто пов’язують із містом Назарет і тлумачать як «той, хто походить із Назарета». Власникам цього імені приписують самостійність, допитливість і цілеспрямованість. Назара традиційно описують як людину, яка прагне розвиватися та має власний погляд на світ.

Петро — ім’я грецького походження, що означає «камінь» або «скеля». Воно символізує міцність і стійкість. У народних уявленнях Петри — надійні, рішучі та відповідальні люди, які вміють підтримувати інших у складні моменти.

Параска — українська форма імені Параскева, що походить від грецького слова зі значенням «п’ятниця». З цим ім’ям традиційно пов’язують щирість, працьовитість, доброту й турботливість. Параску часто уявляють людиною, яка цінує родинні зв’язки та прагне допомагати близьким.

Варто пам’ятати, що значення імен і риси характеру, які їм приписують, мають переважно культурний і символічний характер. Особистість кожної людини формується під впливом багатьох чинників, а не лише її імені.

Привітання з Днем ангела

Якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро або Параска, не забудьте сьогодні їх привітати. А якщо не знаєте, що написати, ось кілька варіантів.

Для близької людини:

З Днем ангела! Бажаю тобі поменше зайвих переживань, побільше людей поруч, з якими можна бути собою, і багато моментів, які хочеться запам'ятати. Нехай у житті буде місце і для великих планів, і для простих речей, які насправді роблять нас щасливими.

Тепле привітання:

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол завжди буде поруч, особливо в ті моменти, коли складно зробити правильний вибір. Бажаю здоров'я, внутрішнього спокою, любові та людей, до яких завжди хочеться повертатися.

Для друга або подруги:

З іменинами тебе! Бажаю, щоб життя не змушувало постійно бути сильним, а частіше давало можливість просто радіти. Нехай поруч будуть свої люди, плани здійснюються, а хороших новин буде значно більше, ніж приводів для хвилювання.

Коротке привітання:

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець береже тебе, а життя підкидає якомога більше приємних сюрпризів. Здоров'я, любові, тепла і людей поруч, з якими добре навіть мовчати.

Для рідної людини:

Вітаю з Днем ангела! Дуже хочу, щоб у тебе завжди вистачало сил на те, чого справді хочеться, і часу на тих, хто тобі дорогий. Нехай удома чекають тепло й затишок, у серці буде спокій, а попереду – багато хорошого.

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