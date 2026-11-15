Православні іменини 15 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

15 листопада православні християни вшановують пам’ять кількох святих, чиї імена стали основою для чоловічих іменин. Серед них — Гурій, Самон, Авів, Паїсій та Дмитро. Жіноче ім’я, пов’язане з цією датою, також можна знайти в окремих православних календарях. Розповідаємо, кого вітати з днем ангела та що означають ці імена.

Чоловічі імена 15 листопада

За новим церковним календарем 15 листопада згадують мучеників Гурія, Самона й Авіва, преподобного Паїсія Величковського та інших святих. З цією датою пов’язують такі чоловічі імена:

Гурій — ім’я має давнє семітське коріння. Його пов’язують зі словом «левеня» або «молодий лев». Ім’я символізує силу, сміливість і витримку.

Самон — ім’я давнього походження, яке пов’язують із семітськими мовами. Точне значення має кілька тлумачень, тому його не варто зводити до одного конкретного перекладу. У церковній традиції воно відоме завдяки мученику Самону Едеському.

Авів — ім’я семітського, зокрема давньоєврейського, походження. Означає «весна» або «молодий колос». Його пов’язують із відродженням, оновленням і початком нового життя.

Паїсій — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом pais , що означає «дитина» або «хлопчик». Відомим носієм імені був преподобний Паїсій Величковський — православний подвижник і духовний письменник.

Елпідій — походить від грецького слова elpis , тобто «надія». Значення імені можна передати як «сповнений надії» або «той, хто не втрачає надії».

Маркел — ім’я латинського походження. Його пов’язують з іменем Марк, яке традиційно виводять від імені римського бога Марса. Ім’я Маркел також має значення «присвячений Марсу».

Євстохій — походить із грецької мови. Його значення пов’язують із влучністю, точністю та вмінням правильно обирати напрям.

Дмитро — має давньогрецьке походження та пов’язане з ім’ям Деметри, богині родючості й землеробства. Тому його традиційне значення — «присвячений Деметрі» або «той, хто належить Деметрі».

Жіноче ім’я 15 листопада

У календарному переліку ПЦУ на цю дату окремих жіночих імен немає. Однак в окремих православних синаксарях 15 листопада згадують святу мученицю Катерину Мандру. Тому з цією датою можна пов’язати й жіноче ім’я:

Катерина — ім’я грецького походження. Його традиційно пов’язують зі словом katharos , що означає «чиста», «непорочна». Це одне з найвідоміших жіночих імен у християнській традиції.

Іменини 15 листопада за старим календарем

Віряни, які дотримуються юліанського календаря, 15 листопада вшановують інших святих. У цивільному календарі ця дата відповідає 28 листопада. З нею пов’язують такі чоловічі імена:

Акиндин — ім’я грецького походження. Означає «безпечний», «той, хто не наражається на небезпеку».

Пигасій — рідкісне ім’я грецького походження. Його пов’язують з античним ім’ям Пегас і міфологічним образом крилатого коня.

Анемподист — походить із грецької мови. Означає «той, кому ніщо не перешкоджає» або «нестримний».

Елпідофор — грецьке ім’я, утворене від слів «надія» та «нести». Його значення — «той, хто приносить надію».

Маркіан — ім’я латинського походження. Його пов’язують із родовим іменем Марцій та іменем Марк. Традиційне тлумачення — «той, хто належить до роду Марція».

Отже, 15 листопада за новим календарем можна привітати Гурія, Самона, Авіва, Паїсія, Елпідія, Маркела, Євстохія та Дмитра. За старим стилем іменини припадають на Акиндина, Пигасія, Анемподиста, Елпідофора та Маркіяна.

Що таке День ангела і як його святкувати

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини.

Водночас День ангела не варто плутати з днем народження. Його дата залежить від церковного календаря та святого, ім’я якого людина носить. Якщо в календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, особистими іменинами зазвичай вважають найближчий день пам’яті святого після дня народження або дату, пов’язану з хрещенням.

Святкувати іменини можна по-різному. Хтось іде до храму, молиться своєму небесному покровителю та дякує за підтримку. Інші проводять цей день у родинному колі, зустрічаються з друзями або просто приймають привітання від близьких.

Головне в цей день — не подарунки чи гучне застілля, а увага до людини та теплі слова. Імениннику можна побажати здоров’я, миру, душевної рівноваги, сил і Божого благословення.

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