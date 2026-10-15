Православні іменини 15 жовтня 2026 року: хто святкує День ангела та значення імен

15 жовтня 2026 року власники кількох чоловічих і жіночих імен можуть відзначати День ангела. За церковною традицією, цього дня Православна Церква України вшановує святих Євфимія та Лук’яна. Дізнайтеся, кого варто привітати з іменинами 15 жовтня, що означають ці імена та яке походження вони мають.

Хто святкує День ангела 15 жовтня

15 жовтня іменини можуть відзначати Лук’ян, Євфимій, Савин, Сарвіл і Вевея. Значення Дня ангела пов’язане з ушануванням святого покровителя, ім’я якого носить людина.

Водночас перелік імен може відрізнятися залежно від церковного календаря та традицій. Тому перед привітанням варто уточнити, коли саме людина святкує свої іменини.

Значення імен і характер іменинників

Лук’ян — чоловіче ім’я латинського походження. Воно пов’язане з ім’ям Lucius і латинським словом lux, яке перекладається як «світло». Ім’я асоціюється зі світлом і просвітленням.

Євфимій — ім’я грецького походження, яке означає «доброзичливий» або «той, хто говорить добре». Українська форма цього імені — Юхим.

Савин — чоловіче ім’я латинського походження, пов’язане з назвою давнього італійського народу сабінів. Воно має давню історію та використовується в різних культурних традиціях.

Сарвіл — рідкісне чоловіче ім’я, відоме завдяки ранньохристиянському мученику. Загальноприйнятого й достовірно підтвердженого тлумачення його значення немає.

Вевея — рідкісне жіноче ім’я, яке згадується в церковній традиції у зв’язку з мученицею. Його точне походження та значення потребують додаткового підтвердження.

Привітання з Днем ангела

Для близької людини:

З Днем ангела! Бажаю тобі поменше зайвих переживань, побільше людей поруч, з якими можна бути собою, і багато моментів, які хочеться запам'ятати. Нехай у житті буде місце і для великих планів, і для простих речей, які насправді роблять нас щасливими.

Тепле привітання:

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол завжди буде поруч, особливо в ті моменти, коли складно зробити правильний вибір. Бажаю здоров'я, внутрішнього спокою, любові та людей, до яких завжди хочеться повертатися.

Для друга або подруги:

З іменинами тебе! Бажаю, щоб життя не змушувало постійно бути сильним, а частіше давало можливість просто радіти. Нехай поруч будуть свої люди, плани здійснюються, а хороших новин буде значно більше, ніж приводів для хвилювання.

Коротке привітання:

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець береже тебе, а життя підкидає якомога більше приємних сюрпризів. Здоров'я, любові, тепла і людей поруч, з якими добре навіть мовчати.

Для рідної людини:

Вітаю з Днем ангела! Дуже хочу, щоб у тебе завжди вистачало сил на те, чого справді хочеться, і часу на тих, хто тобі дорогий. Нехай удома чекають тепло й затишок, у серці буде спокій, а попереду – багато хорошого.

Що не можна робити 15 жовтня

У народних звичаях цей день пов’язували з порадами бути стриманими в словах і не провокувати конфліктів. Тому традиційно радили:

не сваритися з рідними й не ображати інших;

не пліткувати та не поширювати неправдивих чуток;

не відмовляти в допомозі тим, хто опинився у скруті;

не відповідати злом на зло.

Ці заборони належать до народних повір’їв, а не до обов’язкових церковних приписів. Православна Церква не встановлює спеціальної заборони на хатню роботу саме 15 жовтня.

Що можна робити 15 жовтня

Цей день можна присвятити молитві, добрим справам і турботі про близьких. Віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися за здоров’я рідних і подякувати за щоденні турботи.

Також доречно привітати іменинників, допомогти тим, хто потребує підтримки, або приділити час родині. У 2026 році 15 жовтня припадає на четвер, тому це не регулярний пісний день, якими в православній традиції є середа та п’ятниця.

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