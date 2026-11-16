Православні іменини 16 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

16 листопада за новим церковним календарем вшановують апостола і євангеліста Матвія. Тому головне чоловіче ім’я цього дня — Матвій. В інших православних календарях на цю дату також згадують святих, чиї імена можуть стати приводом для привітань, зокрема жіночі Іфігенія, Акуліна та Феліцитата.

Чоловічі імена 16 листопада

За календарем Православної церкви України 16 листопада вшановують апостола і євангеліста Матвія. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа та автором одного з чотирьох Євангелій.

В інших православних календарях на цю дату згадують також низку святих. Тому до переліку чоловічих іменин можна додати такі імена:

Матвій — ім’я давньоєврейського походження. Означає «дар Божий» або «дарований Богом». Його носив апостол і євангеліст Матвій, який до зустрічі з Ісусом Христом працював збирачем податків.

Сергій — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Сергіїв. Його точне первісне значення остаточно не встановлене. У православній традиції це ім’я відоме завдяки багатьом святим, зокрема преподобному Сергію Малопінежському.

Михайло — має давньоєврейське походження. Його значення перекладають як «хто як Бог?». Це ім’я має форму запитання, яке підкреслює неперевершеність Бога.

Ананія — ім’я давньоєврейського походження. Означає «Бог милостивий» або «Господь змилувався». Воно відоме з біблійної традиції.

Августин — походить від латинського слова Augustus . Його значення — «величний», «шанований», «священний».

Василь — ім’я грецького походження. Утворене від слова basileios , що означає «царський» або «царствений». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Василій Великий.

Дмитро — має давньогрецьке походження та пов’язане з ім’ям Деметри, богині землеробства й родючості. Традиційне значення — «присвячений Деметрі».

Іван — біблійне ім’я давньоєврейського походження. Означає «Бог милостивий» або «Господь змилувався». Це одна з найпоширеніших форм імені Йоханан.

Макар — походить від грецького слова makarios . Означає «блаженний», «щасливий» або «благословенний».

Миколай — ім’я грецького походження, утворене зі слів «перемога» та «народ». Його значення — «переможець народів» або «перемога народу».

Никон — походить від грецького слова nikē , тобто «перемога». Ім’я можна перекласти як «переможець».

Пантелеймон — має грецьке походження. Його значення пов’язують зі словами «весь» і «милосердний». Традиційне тлумачення — «всемилостивий» або «той, хто співчуває всім».

Теодор — ім’я грецького походження. Означає «Божий дар» або «дарований Богом».

Віктор — походить із латинської мови. Означає «переможець». Ім’я символізує силу та здатність долати труднощі.

Іпатій — має грецьке походження. Його пов’язують зі словом hypatos , що означає «найвищий» або «верховний». Одним зі святих із цим ім’ям був єпископ Іпатій Гангрський.

Руфін — ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом rufus , що означає «рудий» або «червонуватий».

Жіночі імена 16 листопада

У ширших православних синаксарях на 16 листопада також згадують кількох святих жінок. Серед них — мучениці та подвижниці, чиї імена не так часто зустрічаються в сучасному побуті.

Акуліна — ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом aquila , що означає «орел». Ім’я можна тлумачити як «орлина» або «та, що належить орлу».

Феліцитата — жіноче ім’я латинського походження. Походить від слова felicitas , яке означає «щастя», «успіх» або «благополуччя». У різних мовах трапляються також форми Феліцитас і Феліцита.

Іфігенія — ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують зі словами, що означають «сила» та «народження». Тому одне з тлумачень — «сильна від народження» або «народжена сильною».

Також у православних календарях, які дотримуються старого стилю, на цю дату згадують праведну Анну, дочку князя Всеволода Ярославича, та преподобну Снандулію Перську.

Анна — ім’я давньоєврейського походження. Походить від слова «Ханна» та означає «милість», «благодать» або «прихильність». Це ім’я відоме завдяки біблійній традиції та особливо шанується в християнстві.

Снандулія — рідкісне ім’я перського походження. Його точне значення в доступних етимологічних джерелах не має загальноприйнятого тлумачення. У церковній традиції воно пов’язане з преподобною Снандулією, яку вшановують як подвижницю Персії.

Що таке День ангела і як його святкувати

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини. Іменини не варто плутати з днем народження. Дата народження залишається незмінною, а День ангела залежить від імені та святого, якого людина вшановує. Якщо в церковному календарі є кілька святих з одним ім’ям, варто орієнтуватися на того, на честь кого людину хрестили.

Зазвичай цього дня віряни відвідують храм, моляться своєму небесному покровителю та дякують за його заступництво. Також можна провести час із родиною, прийняти привітання або привітати близьких, які мають іменини.

Для такого свята не обов’язково влаштовувати велике застілля. Достатньо теплих слів і щирої уваги. Іменинникам бажають міцного здоров’я, миру, душевного спокою, радості та Божого благословення. Привітати людину можна простими словами: «З Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде до добрих справ».

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