Православні іменини 16 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

16 жовтня свої іменини відзначають люди з різними іменами — від звичних Дениса, Івана й Петра до рідкісних Єлевферія та Ісихія. У календарях також можна знайти жіночі імена, зокрема Феодосію, Ядвігу та Домну. Розповідаємо, що означають ці імена та як привітати близьких із Днем ангела.

16 жовтня — привід згадати рідних, друзів і знайомих, які святкують іменини. У православній традиції цього дня вшановують, зокрема, священномученика Діонісія Ареопагіта, пресвітера Рустика та диякона Єлевферія. Також у церковних календарях згадуються преподобний Діонісій Києво-Печерський та інші святі.

Іменини пов’язані з пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. Водночас у календарях іменин можна зустріти й інші форми імен, тому нижче зібрані чоловічі та жіночі варіанти, які трапляються у списках на цю дату.

Чоловічі імена 16 жовтня

Денис — ім’я грецького походження, пов’язане з ім’ям давньогрецького бога Діоніса. У християнській традиції воно споріднене з іменем Діонісій. Денис — поширена українська форма, яка звучить сучасно й лаконічно.

Діонісій — ім’я давньогрецького походження. Воно означає «присвячений Діонісу» й має давню історію. 16 жовтня церква вшановує Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, якого християнська традиція вважає одним із ранніх проповідників віри. Також цього дня згадують преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського.

Іван — ім’я давньоєврейського походження. Його значення зазвичай передають як «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це одне з найвідоміших імен в Україні, яке має багато пестливих форм: Іванко, Івась, Іванчик.

Петро — ім’я грецького походження, що означає «камінь» або «скеля». Його традиційно пов’язують із міцністю, надійністю та стійкістю. Петро — давнє християнське ім’я, поширене в багатьох країнах.

Павло — ім’я латинського походження. Його значення — «малий» або «скромний». Воно добре відоме завдяки апостолу Павлу та має давню історію в християнстві. У повсякденному житті ім’я часто асоціюють із простотою та врівноваженістю.

Лонгин — ім’я латинського походження, яке пов’язують зі значенням «довгий» або «високий». У православній традиції 16 жовтня згадують мученика Лонгина сотника, який, за церковним переказом, був свідком розп’яття Христа. Також у календарях є преподобний Лонгин, воротар Києво-Печерського монастиря.

Єлевферій — ім’я грецького походження, яке означає «вільний». Воно трапляється значно рідше за Дениса чи Івана, але має давню християнську історію. 16 жовтня вшановують диякона Єлевферія, який, згідно з церковною традицією, постраждав за віру разом із Діонісієм Ареопагітом і пресвітером Рустиком.

Рустик — ім’я латинського походження. Його первісне значення пов’язане зі словами «сільський» або «той, хто живе в сільській місцевості». У церковному календарі Рустик згадується як пресвітер, який постраждав за християнську віру разом із Діонісієм Ареопагітом та Єлевферієм.

Ісихій — ім’я грецького походження, яке пов’язують зі значеннями «спокійний», «тихий». Воно рідкісне в сучасній Україні. У православних календарях на цю дату згадується блаженний Ісихій Хоривит, якого вшановують за його духовний подвиг.

Феаген — давньогрецьке ім’я, яке складається з частин зі значеннями «Бог» і «народжений» або «походження». Це незвичне ім’я, яке можна зустріти в розширених календарях іменин. Воно рідко використовується сьогодні, але має давнє коріння.

Жіночі імена 16 жовтня

Феодосія — ім’я грецького походження, яке означає «Божий дар» або «дарована Богом». Це жіноча форма імені Феодосій. Воно має давню історію та зустрічається в християнській традиції. Феодосію в День ангела можна привітати побажаннями здоров’я, радості й душевного спокою.

Ядвіга — ім’я германського походження. Його зазвичай пов’язують зі словами, що означають «боротьба» або «війна». Ім’я поширене в Польщі та деяких інших європейських країнах, а в Україні трапляється рідше. Ядвізі можна побажати впевненості, добробуту та підтримки близьких.

Домна — ім’я латинського походження, яке пов’язують зі словом domina — «пані», «господиня». Воно має давню історію та зустрічається в християнських святцях. У православних джерелах згадується, зокрема, свята Домна Томська.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого носить людина. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем іменинника. Тому для багатьох людей це не просто дата в календарі, а особисте духовне свято.

Іменини не обов’язково святкувати гучно. Хтось іде до храму, молиться або проводить цей день із родиною. Іншим достатньо отримати тепле повідомлення від друзів чи почути щирі слова від близьких.

Як відзначати День ангела

Особливих правил святкування немає. Можна запросити рідних на вечерю, зустрітися з друзями, випити разом кави або просто провести час із тими, хто дорогий. Якщо іменинник дотримується церковних традицій, цей день може стати приводом для молитви чи відвідування храму.

Подарунок також не обов’язково має бути дорогим. Квіти, улюблені солодощі, книга або невелика річ, про яку людина давно мріяла, можуть стати приємним знаком уваги. Найважливіше — показати, що ви пам’ятаєте про її свято.

Як привітати з Днем ангела

Привітання краще робити щирим і особистим. Не обов’язково писати довгий текст або використовувати урочисті фрази. Достатньо побажати здоров’я, любові, спокою, добробуту та людей, на яких завжди можна покластися. Ось кілька варіантів привітань.

Тепле привітання

«Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щастя, душевного спокою та багато світлих моментів. Нехай поруч завжди будуть люди, які люблять, підтримують і допомагають у складні хвилини».

Коротке привітання

«З Днем ангела! Нехай у житті буде більше радості, добрих новин і приємних зустрічей. Бажаю миру, любові та здійснення найзаповітніших мрій».

Привітання для близької людини

«Вітаю з іменинами! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю, щоб кожен день приносив щось хороше, а поруч завжди були ті, з ким можна розділити і радість, і труднощі». День ангела — гарний привід нагадати близькій людині, наскільки вона важлива. Іноді навіть коротке повідомлення, написане від душі, може зробити цей день теплішим.

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