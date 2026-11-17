17 листопада з Днем ангела вітають Григоріїв, Михайлів, Геннадіїв, Захарів, Іванів і Вікторій. Цього дня православна церква вшановує, зокрема, святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. Також у церковних календарях згадують святих із жіночими іменами Вікторія, Гільда та Фекла.

Чоловічі імена 17 листопада

У православній традиції 17 листопада пов’язане з пам’яттю святителя Григорія Чудотворця. В інших церковних календарях цього дня також згадують преподобного Нікона Радонезького, Лазаря Іконописця, мученика Гоброна, який після хрещення отримав ім’я Михаїл, та інших святих.

Ось чоловічі імена, які можна зустріти в календарях іменин на цю дату:

Григорій — ім’я грецького походження. Означає «той, хто не спить», «пильний» або «уважний». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Григорій Чудотворець, єпископ Неокесарійський.

Михайло — має давньоєврейське походження. Його значення — «хто як Бог?». Це ім’я має форму запитання, яке підкреслює неперевершеність Бога. У церковному календарі на цю дату згадують мученика Гоброна, який прийняв хрещення з іменем Михаїл.

Геннадій — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом gennadas , яке означає «шляхетний», «благородний» або «знатного роду». У православних святцях є кілька святих із цим ім’ям.

Захар — походить від давньоєврейського імені Захарія. Означає «Господь згадав» або «Бог пам’ятає». Це ім’я має біблійне коріння.

Іван — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог милостивий» або «Господь змилувався». Це одна з найпоширеніших форм біблійного імені Йоханан.

Нікон — походить від грецького слова nikē , що означає «перемога». Тому ім’я перекладають як «переможець». У цей день згадують преподобного Нікона Радонезького.

Лазар — має давньоєврейське походження. Означає «Бог допоміг» або «Бог — моя допомога». Одним зі святих із цим ім’ям є Лазар Іконописець, який жив у Константинополі.

Максим — ім’я латинського походження. Походить від слова maximus , що означає «найбільший», «найвеличніший». У церковних календарях цього дня згадують, зокрема, святителя Максима, патріарха Константинопольського.

Захарія — повна форма імені Захар. Має давньоєврейське походження та означає «Господь згадав». Ім’я відоме завдяки біблійним пророкам і святим.

Іларій — походить від латинського слова Hilarius , яке означає «веселий», «радісний». Це ім’я також трапляється в православних календарях на 17 листопада.

Євген — ім’я грецького походження. Утворене від слів, які означають «добре» та «рід», тому його традиційно тлумачать як «шляхетний» або «благородного походження».

Юстин — має латинське походження. Означає «справедливий», «праведний» або «той, хто дотримується закону».

Жіночі імена 17 листопада

У церковних календарях на цю дату згадують кількох святих жінок. Серед них — мучениця Вікторія Кордубська, преподобна Гільда та Фекла. Тому 17 листопада можна привітати власниць таких імен:

Вікторія — ім’я латинського походження. Означає «перемога» або «переможниця». Воно походить від імені давньоримської богині перемоги Вікторії. У православній традиції цього дня згадують мученицю Вікторію Кордубську.

Гільда — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують зі словом, що означає «битва» або «боротьба». Однією зі святих із цим ім’ям була Гільда Вітбійська — настоятелька монастиря в Англії.

Фекла — ім’я грецького походження. Утворене від слів theos («Бог») і kleos («слава»). Його значення — «слава Божа» або «славна для Бога». У деяких православних синаксарях на 17 листопада згадують преподобну Феклу.

Що таке День ангела і як його святкувати

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини. Іменини не варто плутати з днем народження. День народження має фіксовану дату, а День ангела пов’язаний із церковним календарем. Якщо святих з одним ім’ям кілька, особисту дату зазвичай визначають за днем пам’яті того святого, на честь якого людину назвали.

Цього дня віряни можуть відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю та подякувати за його заступництво. Також іменини можна провести в родинному колі, зустрітися з друзями або просто приділити час близьким.

Для святкування не обов’язково влаштовувати велике застілля. Найважливіше — увага та щирі слова. Іменинникам бажають здоров’я, миру, душевного спокою, радості й Божого благословення. Привітати людину можна так: «З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде до добрих справ».

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