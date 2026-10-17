Православні іменини 17 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

17 жовтня — гарний привід привітати рідних і друзів із Днем ангела. Серед іменинників цього дня — Андрій, Дем’ян, Кузьма, Леонтій, Антон, Йосип та Олександр. У календарях також згадуються жіночі імена Параска, Вероніка та Віринея. Розповідаємо, що означає кожне ім’я та як можна привітати іменинників.

17 жовтня православні християни вшановують пам’ять пророка Осії, преподобномученика Андрія Критського та інших святих. Із цим днем пов’язують іменини кількох чоловічих і жіночих імен. Серед них є як добре знайомі українцям Андрій та Олександр, так і рідкісніші Леонтій і Віринея.

Чоловічі імена 17 жовтня

Андрій — ім’я давньогрецького походження, яке означає «мужній» або «хоробрий». Воно давно поширене в Україні. Андрія можна привітати, побажавши йому сил, впевненості та людей, на яких завжди можна покластися.

Антон — ім’я, яке походить від давньоримського родового імені Antonius. Його значення остаточно не встановлене, але традиційно його пов’язують із поняттями «гідний похвали» та «той, хто вступає в бій». Це ім’я має багато звичних форм, зокрема Антоша й Антончик.

Дем’ян — ім’я грецького походження, яке пов’язують із давньогрецьким іменем Даміан. Його традиційно тлумачать як «приборкувач» або «той, хто підкорює». Дем’яну в День ангела можна побажати спокою, здоров’я та успіху в усіх важливих справах.

Йосип — біблійне ім’я давньоєврейського походження. Його значення передають як «Бог додасть» або «нехай Бог примножить». Це ім’я має давню історію та відоме в багатьох християнських традиціях.

Кузьма — українська форма грецького імені Косма. Воно походить від слова, пов’язаного з поняттями «порядок», «краса» та «впорядкований світ». Ім’я сьогодні не надто поширене, але має міцне коріння в українській культурі.

Леонтій — ім’я грецького походження, яке означає «левовий» або «подібний до лева». Його пов’язують із силою та сміливістю. Леонтій — рідкісне ім’я, тож привітання цього дня може стати для його власника приємною несподіванкою.

Олександр — ім’я давньогрецького походження, яке означає «захисник людей». Воно залишається одним із найпоширеніших чоловічих імен в Україні. Олександру можна побажати міцного здоров’я, витримки, добробуту та здійснення задумів.

Осія — ім’я давньоєврейського походження, пов’язане з біблійним пророком Осією. Його значення зазвичай передають як «спасіння» або «Бог спасає». Це рідкісне ім’я, яке частіше зустрічається в церковних текстах, ніж у повсякденному житті.

Леонтій та Кузьма також пов’язані з церковним календарем 17 жовтня: цього дня згадують мучеників Косму і Даміана Аравійських та їхніх братів Леонтія, Анфіма й Євтропія. Тому в ширших переліках іменин можна зустріти також Анфіма та Євтропія.

Павло — ім’я латинського походження, яке означає «малий» або «скромний». У календарях, що використовують старий церковний стиль, Павло також входить до переліків іменин 17 жовтня. Це одне з найвідоміших християнських імен, яке має багато форм, зокрема Павлик і Павлусь.

Петро — ім’я грецького походження зі значенням «камінь» або «скеля». Воно символічно асоціюється зі стійкістю та надійністю. У календарях за старим стилем 17 жовтня також вказують ім’я Петро.

Микола — ім’я давньогрецького походження, яке означає «переможець народів». Воно добре відоме в Україні та має багато пестливих форм — Миколка, Миколайко, Коля. Миколу також можна привітати 17 жовтня за календарями старого стилю.

Володимир — слов’янське ім’я, яке зазвичай тлумачать як «той, хто володіє світом», або пов’язують зі значенням «славний володар». Воно має давню історію в Україні. У переліках іменин за старим стилем Володимир також згадується 17 жовтня.

Жіночі імена 17 жовтня

Параска — українська форма імені Параскева, яке походить із грецької мови. Його значення пов’язане з п’ятницею: грецьке слово paraskevi означає «приготування», а в християнській традиції так називали день перед суботою. Ім’я Параска має давню історію в Україні та збереглося в народній культурі. У церковному календарі на 17 жовтня згадують блаженну інокиню Параскеву Старобільську.

Вероніка — ім’я, яке традиційно пов’язують із грецьким ім’ям Ференіке. Його значення — «та, що приносить перемогу». Вероніка — відоме в Україні жіноче ім’я, яке має ніжні форми, зокрема Ніка та Веронічка. У календарях за старим стилем 17 жовтня згадують мученицю Віринею, яку також називають Веронікою.

Віринея — рідкісне жіноче ім’я, пов’язане з християнською мученицею Віринеєю Едесською. У церковній традиції її ім’я також передають як Вероніка. Віринея може бути особливим варіантом для тих, хто шукає давнє ім’я з релігійним корінням.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина носить. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем людини. Для багатьох іменини — ще один привід зібратися з близькими, почути теплі слова та відчути увагу рідних. Це свято не обов’язково має бути гучним. Іноді достатньо телефонного дзвінка, повідомлення чи спільної вечері.

Ті, хто дотримується церковних традицій, можуть у цей день помолитися своєму небесному покровителю або відвідати храм.

Як святкувати День ангела

Особливих правил святкування немає. Можна провести день із родиною, зустрітися з друзями, сходити в улюблене кафе або просто відпочити від щоденних справ.

Якщо хочеться зробити подарунок, обирайте те, що порадує саме іменинника. Це можуть бути квіти, книга, солодощі або невелика річ, про яку людина давно мріяла. Головне — не вартість подарунка, а увага та щире ставлення.

Як привітати з Днем ангела

Привітання не обов’язково має бути довгим чи урочистим. Найкраще звучать прості слова, у яких є щирі побажання здоров’я, любові, миру та щасливих подій. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде до добрих змін. Бажаю здоров’я, душевного спокою, любові й багато приводів для радості».

Або коротше: «З Днем ангела! Бажаю щастя, міцного здоров’я, добрих людей поруч і здійснення мрій. Нехай ангел-охоронець завжди тебе береже». Для близької людини можна додати особисте побажання — згадати її мрію, важливу подію або просто сказати, за що ви її цінуєте. Таке привітання буде особливо теплим і запам’ятається надовго.

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