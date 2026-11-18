18 листопада свої іменини відзначають чоловіки з іменами Роман, Платон, Закхей та Алфей. За старим церковним календарем цього дня також вшановують мучеників Галактіона та Єпістимію, тому привітання можуть приймати й жінки з рідкісним ім’ям Єпістимія. Розповідаємо, звідки походять ці імена, що вони означають і як заведено відзначати День ангела.

За новим церковним календарем 18 листопада православні віряни вшановують мученика Платона Анкирського, священномученика Романа, диякона, мученика Варула, а також священномученика Закхея та мученика Алфея.

Тому цього дня іменини відзначають Романи, Платони, Закхеї та Алфеї. За старим стилем дата пов’язана з пам’яттю мучеників Галактіона та Єпістимії, а також апостолів від сімдесяти. Серед іменинників цього дня є Галактіон, Єпістимія, Єрм, Гаїй, Григорій, Лін, Патров і Філолог.

Жіночі імена

Єпістимія

Єпістимія — рідкісне жіноче ім’я, яке походить від грецького слова episteme. Воно означає «знання», «уміння», а саме ім’я можна тлумачити як «та, що знає» або «обізнана».

У православній традиції Єпістимію вшановують разом із мучеником Галактіоном. За церковним переказом, вона була його дружиною. Подружжя прийняло християнство та постраждало за віру. Їхня історія стала символом відданості переконанням і духовної стійкості.

Чоловічі імена

Роман

Ім’я Роман походить від латинського слова Romanus, що означає «римський» або «римлянин». Воно має давню історію та поширене в багатьох країнах світу.

У християнській традиції 18 листопада згадують священномученика Романа, який служив дияконом. Він проповідував християнство та постраждав за свою віру. Сьогодні ім’я Роман асоціюють із мужністю, рішучістю та вірністю власним принципам.

Платон

Платон походить від грецького слова platys, яке перекладають як «широкий». Ім’я також пов’язують із давньогрецькою культурою та філософією.

18 листопада церква вшановує мученика Платона Анкирського. За переказами, він відкрито проповідував християнство, за що зазнав переслідувань. Попри погрози, святий не відмовився від своїх переконань. Ім’я Платон часто пов’язують із мудрістю, розсудливістю та любов’ю до знань.

Закхей

Ім’я Закхей має сирійське коріння. Його значення пов’язують зі словами «праведний», «чистий» і «справедливий».

Цього дня православна церква згадує священномученика Закхея, диякона Гадаринського. Він постраждав за християнську віру. Ім’я має давню біблійну історію та зустрічається в Новому Завіті. Воно асоціюється з чесністю, справедливістю та духовною чистотою.

Алфей

Алфей — нечасте чоловіче ім’я, яке в іменослові ПЦУ тлумачать як «зміна». Воно має давнє біблійне коріння.

18 листопада згадують мученика Алфея, читця Кесарійського. Він постраждав за християнську віру разом з іншими святими. Ім’я Алфей вирізняється незвичним звучанням і належить до тих давніх імен, які й сьогодні можна зустріти в церковних календарях.

Галактіон

Ім’я Галактіон походить від грецького слова galaktos, що означає «молоко». Тому його значення перекладають як «молочний».

За старим церковним календарем 18 листопада вшановують мученика Галактіона. За переказами, він жив у III столітті та походив із християнської родини. Разом із дружиною Єпістимією він прийняв мученицьку смерть за віру. Їхня історія збереглася в православній традиції як приклад подружньої відданості та духовної стійкості.

Єрм

Єрм — коротке давньогрецьке ім’я, значення якого пов’язують зі словом «вісник». У церковній традиції воно пов’язане з апостолом від сімдесяти Єрмом. Його згадують серед перших християнських проповідників. Ім’я також відоме завдяки раннім християнським текстам, зокрема твору «Пастир», який пов’язують із Єрмом.

Гаїй

Гаїй — давнє ім’я, яке в іменослові ПЦУ тлумачать як «земний». Воно має історичне коріння та зустрічається серед імен перших християн.

За старим календарем цього дня згадують апостола від сімдесяти Гаїя. Він був одним із ранніх християнських проповідників, які поширювали вчення Христа.

Григорій

Ім’я Григорій походить від грецького слова gregorein, що означає «пильнувати» або «бути уважним». Його тлумачать як «той, хто не спить» або «той, хто пильнує».

18 листопада за старим стилем згадують святителя Григорія, архієпископа Олександрійського. Це ім’я має давню історію в християнстві. Його носили багато святих, богословів і церковних діячів.

Лін

Лін — коротке ім’я давньогрецького походження. У церковному іменослові його значення пов’язують із кількома тлумаченнями: «прекрасна квітка», «юнак» або «сумна пісня».

За старим календарем цього дня згадують апостола від сімдесяти Ліна, якого церковна традиція пов’язує з ранньою історією християнства та першими єпископами Рима.

Патров

Патров — давнє чоловіче ім’я, яке тлумачать як «послідовник батька». Воно має грецьке коріння та належить до малопоширених імен.

У православному календарі згадується апостол від сімдесяти Патров. За церковним переказом, він був єпископом Неаполя та Путеол. Його ім’я збереглося в церковній традиції серед перших проповідників християнства.

Філолог

Ім’я Філолог походить від грецьких слів philos — «любов» і logos — «слово». Тому його значення — «той, хто любить слово» або «шанувальник мови».

За старим церковним календарем 18 листопада згадують апостола від сімдесяти Філолога. Це ім’я має незвичне звучання та безпосередньо пов’язане з любов’ю до слова й мовлення.

Що таке День ангела і як його святкують

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції вважається, що цей святий є небесним покровителем людини та прикладом для наслідування. Іменини не варто плутати з днем народження. Якщо день народження пов’язаний із появою людини на світ, то День ангела має духовне значення. Саме тому для багатьох вірян це особливе свято, яке проводять у родинному колі.

У цей день іменинники можуть відвідати церкву, помолитися своєму небесному покровителю та подякувати за його заступництво. Також заведено проводити час із рідними, приймати привітання та збиратися за святковим столом. Гучні застілля не є обов’язковою частиною свята. Водночас іменини — гарна нагода нагадати близькій людині, наскільки вона важлива. Для цього не потрібні дорогі подарунки. Достатньо щирих слів, уваги та добрих побажань.

Як привітати з Днем ангела 18 листопада

У День ангела іменинникам бажають міцного здоров’я, душевного спокою, родинного затишку та Божого благословення. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав від негараздів, допомагав долати труднощі та додавав сил у важливі моменти життя.

Наприклад, привітання може звучати так: «Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щасливих моментів, душевного тепла та миру. Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, допомагає знаходити правильний шлях і дарує сили для здійснення всіх задумів».

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