19 листопада православні християни згадують святих, чиї імена можна знайти в церковних календарях та календарях іменин. День ангела пов'язаний із пам'яттю святого покровителя, на честь якого людину назвали під час хрещення. Тому цього дня прийнято вітати близьких, бажати їм здоров'я, миру, сил і Божої опіки.

За новим церковним календарем 19 листопада вшановують пророка Авдія, преподобного Варлаама, мученика Іліодора та інших святих. За старим стилем цього дня згадують, зокрема, святителя Павла, патріарха Константинопольського, а також мучениць, серед яких Текуса, Олександра, Полактія та інші.

Чоловічі імена 19 листопада

За новим церковним календарем цього дня згадують кілька святих, чиї імена є в православних святцях.

Авдій — ім'я давньоєврейського походження, яке означає «слуга Господній» або «служитель Бога». Воно пов'язане з відданістю, вірою та духовною покірністю.

Варлаам — ім'я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «син Божий». Ім'я пов'язане з духовною силою, вірою та мудрістю.

Іоасаф — ім'я давньоєврейського походження, яке означає «Бог додав» або «Бог примножив». Воно символізує благословення, достаток і вдячність.

Іліодор — ім'я грецького походження, яке означає «дар сонця» або «сонячний дар». Його пов'язують зі світлом, теплом і життєвою енергією.

Іларіон — ім'я грецького походження, яке означає «веселий», «радісний» або «той, хто приносить радість».

Авенір — ім'я давньоєврейського походження, яке пов'язують зі значенням «батько світла». Воно символізує силу, мудрість і світло.

Аза — коротке ім'я, яке має давньоєврейське коріння. У різних джерелах його значення пов'язують із силою, підтримкою та захистом.

Ісихій — ім'я грецького походження, яке пов'язують зі значенням «спокійний», «тихий». Воно асоціюється з миром, врівноваженістю та внутрішньою гармонією.

Жіночі імена 19 листопада

За старим церковним календарем, який відповідає 6 листопада за юліанським стилем, цього дня вшановують мучениць Текусу, Олександру, Полактію, Клавдію, Єфросинію, Афанасію та Матрону. Ці імена також зустрічаються в календарях іменин на 19 листопада.

Олександра — жіноча форма імені Олександр, яке має грецьке походження та означає «захисниця людей». Ім'я пов'язують із силою, сміливістю та здатністю відстоювати близьких.

Афанасія — жіноча форма імені Афанасій, грецького походження. Значення — «безсмертна». Ім'я символізує стійкість, силу духу та життєву витривалість.

Матрона — ім'я латинського походження, яке традиційно означає «знатна жінка», «поважна господиня» або «почесна жінка». Воно пов'язане із гідністю, мудрістю та повагою.

Клавдія — ім'я латинського походження. Його історичне значення пов'язане з родовим ім'ям Claudius. У традиційних словниках також наводять буквальне тлумачення «кульгава», однак сьогодні ім'я сприймається насамперед як класичне та давнє.

Єфросинія — ім'я грецького походження, яке означає «радість», «веселощі», «душевне піднесення». Воно асоціюється з добротою, позитивом і щирістю.

Текуса — ім'я грецького походження, яке пов'язують зі значенням «та, що народжує». Це рідкісне ім'я, яке зустрічається в православних святцях.

Полактія — рідкісне жіноче ім'я, яке згадується в православному календарі серед імен мучениць. Точне значення імені в доступних іменословах не встановлене.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам'яті святого, на честь якого людина отримала ім'я під час хрещення. У православній традиції вважається, що святий покровитель є духовним прикладом, до якого людина може звертатися в молитві.

Іменини не обов'язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька дат пам'яті святих з однаковим ім'ям, день ангела зазвичай визначають за святим покровителем, на честь якого людину назвали.

Як святкують іменини

День ангела зазвичай проводять у колі родини, друзів і близьких людей. Для тих, хто дотримується православних традицій, це також нагода відвідати храм, помолитися, подякувати за життя та попросити духовної підтримки.

Імениннику можна подарувати квіти, невеликий подарунок або просто приділити увагу. Найважливішими в цей день залишаються щирі слова, турбота та побажання добра.

Як привітати з Днем ангела 19 листопада

У День ангела бажають здоров'я, миру, душевної рівноваги, Божого благословення та підтримки близьких. Привітання необов'язково має бути довгим — достатньо сказати кілька теплих слів від душі.

«Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від негараздів, допомагає знаходити правильні рішення та додає сил у складні моменти. Бажаю здоров'я, душевного спокою, щирих людей поруч, радості та добрих новин. Нехай у житті буде більше світла, любові й приводів для усмішки!»

«З іменинами! Бажаю Божої опіки, миру в душі, тепла в серці та впевненості в кожному кроці. Нехай усе задумане здійснюється, близькі завжди будуть поруч, а кожен день приносить щось хороше!»