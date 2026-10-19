Православні іменини 19 серпня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

19 жовтня — чудова нагода привітати близьких із Днем ангела. Серед іменинників цього дня — Іван, Макар, Фома, Дмитро, Сергій і Леонтій, а серед жіночих імен у календарях згадуються Клеопатра, Клавдія та Гликерія. Розповідаємо, що означають ці імена та як можна привітати їхніх власників.

Іменини пов’язані з пам’яттю святих, чиї імена люди носять. Тому 19 жовтня можна привітати не лише власників поширених імен, а й тих, чиї імена сьогодні зустрічаються рідше. Кожне з них має власне походження та цікаву історію.

Чоловічі імена 19 жовтня

Іван — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це одне з найпоширеніших чоловічих імен в Україні. Івану можна побажати здоров’я, душевного спокою, любові та підтримки близьких.

Макар — ім’я давньогрецького походження, яке означає «щасливий» або «блаженний». Воно має давню історію та знову стає популярним серед батьків, які обирають ім’я для дитини. Макару в День ангела можна побажати радості, добробуту та здійснення мрій.

Фома — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «близнюк». Воно відоме завдяки апостолу Фомі, одному з дванадцяти учнів Ісуса Христа. В українській традиції це ім’я зустрічається нечасто, але воно має давнє християнське коріння.

Дмитро — ім’я давньогрецького походження, яке означає «присвячений Деметрі» — богині землі та родючості. Воно давно поширене в Україні. Дмитру можна побажати енергії, впевненості, успіху в роботі та більше приємних подій.

Леонтій — ім’я грецького походження, яке означає «левовий» або «подібний до лева». Воно асоціюється із силою та сміливістю. Леонтій — досить рідкісне ім’я, тому привітання може стати особливо приємною несподіванкою.

Сергій — ім’я латинського походження, яке походить від давньоримського родового імені Sergius. Його первісне значення точно не встановлене. Сергію можна побажати міцного здоров’я, витримки, добрих друзів і впевненості у власних рішеннях.

Фелікс — ім’я латинського походження, яке означає «щасливий», «успішний» або «той, кому щастить». Воно поширене в різних європейських країнах. Феліксу можна побажати, щоб у житті було більше приводів для радості, вдалих можливостей і теплих зустрічей.

Ян — ім’я, споріднене з Іваном. Воно походить від давньоєврейського Йоханан і означає «Бог милостивий». Ян — коротке й милозвучне ім’я, поширене в багатьох європейських країнах.

Йоїл — біблійне ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Господь є Бог». Його носив один із пророків Старого Завіту. Сьогодні це ім’я рідкісне, проте воно збереглося в православній традиції.

Уар — давнє ім’я, пов’язане з християнським мучеником Уаром, якого вшановують у церковній традиції. Точне походження та значення імені остаточно не встановлені. Воно трапляється переважно в церковних календарях і рідко використовується в сучасному повсякденному житті.

Гаврило — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог — моя сила». Воно пов’язане з архангелом Гавриїлом, відомим у християнській традиції. Гаврилу можна побажати стійкості, добробуту та сил для здійснення задуманого.

Садок — ім’я давньоєврейського походження, яке зазвичай тлумачать як «праведний» або «справедливий». Воно має біблійне коріння та зустрічається в церковних переліках імен. Садок — рідкісне ім’я, яке вирізняється давнім звучанням.

Жіночі імена 19 жовтня

Клеопатра — ім’я давньогрецького походження, яке означає «слава батька» або «та, що прославляє батька». Найвідомішою його носійкою була єгипетська цариця Клеопатра. Водночас у християнській традиції є свята Клеопатра, яку згадують у церковних календарях. Це ім’я має давню історію та вирізняється незвичним звучанням.

Клавдія — жіноча форма давньоримського імені Клавдій. Воно походить від латинського родового імені Claudius. Його традиційно пов’язують зі значенням «кульгавий», хоча це тлумачення стосується первісного кореня, а не характеру людини. Клавдія — ім’я з давньою історією, яке має лагідні форми Клава та Клавочка.

Гликерія — ім’я грецького походження, яке означає «солодка» або «приємна». Воно пов’язане з давньогрецьким словом glykys — «солодкий». Ім’я зустрічається в християнських святцях і сьогодні є рідкісним. Гликерію можна привітати, побажавши їй радості, тепла та щасливих моментів.

Еротіїда — рідкісне ім’я, яке згадується в православних календарях у зв’язку з пам’яттю мучениці Еротіїди. Його походження пов’язане з грецькою мовою, однак точне значення не має загальноприйнятого пояснення. Це ім’я вирізняється незвичним звучанням і давнім церковним корінням.

Лаура — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом laurus — «лавр». У давнину лавровий вінок був символом перемоги та пошани. Лаура — милозвучне ім’я, поширене в багатьох країнах. Його власниці можна побажати натхнення, любові та успіху в улюбленій справі.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина носить. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем людини. Для багатьох іменини — ще один привід зустрітися з рідними, почути теплі слова та провести час із близькими. Це свято не обов’язково має бути гучним. Іноді достатньо телефонного дзвінка, повідомлення або спільної вечері.

Ті, хто дотримується релігійних традицій, можуть у цей день помолитися своєму небесному покровителю або відвідати храм.

Як святкувати День ангела

Особливих правил святкування немає. Можна запросити друзів на вечерю, провести день із родиною, сходити в кафе або просто присвятити час собі.

Подарунок також не обов’язково має бути дорогим. Квіти, книга, солодощі чи невелика річ, про яку людина давно мріяла, можуть стати приємним сюрпризом. Найважливіше — увага та щире бажання порадувати іменинника.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не потрібні складні слова. Достатньо побажати людині здоров’я, миру, любові, добробуту та людей, які завжди підтримають. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде до добрих змін. Бажаю здоров’я, любові, душевного спокою й багато щасливих моментів».

Або коротше: «З Днем ангела! Нехай у житті буде більше радості, приємних новин і щирих людей поруч. Бажаю здійснення мрій, міцного здоров’я та тепла в серці». Для близької людини можна додати особисте побажання — згадати її мрію, важливу подію або просто сказати, за що ви її цінуєте. Саме такі слова часто запам’ятовуються найкраще.

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