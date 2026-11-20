У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, день ангела відзначають Анна, Фекла, Григорій, Анатолій, Йосип, Євстафій та ще низка іменинників. За православним календарем цього дня церква вшановує кількох святих, серед яких мученики та церковні діячі, що постраждали за віру. Зібрали жіночі й чоловічі імена, які припадають на цю дату, та коротко пояснили, що означає кожне з них.

За новоюліанським церковним календарем 20 листопада вшановують преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла Константинопольського, мученика Дасія Доростольського, мучеників Євстафія, Феспесія й Анатолія, а також групу перських святих. Саме з їхніми іменами пов’язана більшість іменин цієї дати.

Цього дня є і жіночі імена — Анна та Фекла. Серед чоловічих — Євстафій, Йосип, Іпатій, Азат, Анатолій, Григорій, Дасій, Нирса, Прокл, Саверій, Сасоній і Феспесій. Загалом у добірці за новим церковним календарем — 14 імен. Нижче розповідаємо про походження та значення кожного.

Жіночі імена 20 листопада

Анна

Ім’я Анна має давньоєврейське походження. Воно утворилося від імені Ханна, яке перекладають як «благодать», «милість» або «ласка». Це одне з найдавніших жіночих імен, поширених у християнській традиції. Воно відоме завдяки біблійним постатям, зокрема праведній Анні — матері Діви Марії. 20 листопада церква згадує мученицю Анну, яка постраждала за християнську віру в Персії. Ім’я Анна часто асоціюють із добротою, турботою та душевною щедрістю.

Фекла

Фекла — давнє жіноче ім’я, яке пов’язують із грецьким словом Theokleia. Його значення передають як «слава Божа» або «та, що прославляє Бога». У церковному іменослові ПЦУ також наводять тлумачення «досконала». Ім’я має давню християнську історію: його носили кілька святих, яких вшановують у різні дні року. 20 листопада згадують мученицю Феклу, яка постраждала в Персії разом з іншими християнами. Це ім’я не надто поширене сьогодні, але воно збереглося в церковній традиції протягом багатьох століть.

Чоловічі імена 20 листопада

Євстафій

Євстафій — ім’я грецького походження. Його значення пов’язують зі стійкістю та міцністю, а в іменослові ПЦУ його тлумачать як «той, хто твердо стоїть». Ім’я має кілька варіантів написання в різних мовах і церковних традиціях. 20 листопада згадують мученика Євстафія Нікейського. У церковних переказах його ім’я пов’язане з людьми, які не зреклися християнської віри попри переслідування.

Йосип (Іосиф)

Йосип — ім’я давньоєврейського походження. Воно походить від імені Йосеф і означає «Бог примножить», «нехай Бог додасть». Це ім’я відоме ще з біблійних часів: його носив, зокрема, Йосип — син патріарха Якова, а також Йосип Обручник, чоловік Діви Марії. 20 листопада церковний календар згадує мученика Йосипа Перського, який постраждав за віру разом з іншими християнами. Ім’я поширене в багатьох країнах і має форми Йосиф, Йосип, Джозеф, Хосе та Юзеф.

Іпатій

Іпатій — чоловіче ім’я грецького походження. Його пов’язують зі значенням «високий», «найвищий» або «той, хто посідає високе становище». У церковному календарі 20 листопада згадують священномученика Іпатія, єпископа Перського. Він належав до групи християнських священнослужителів, які загинули під час переслідувань у Персії. Ім’я Іпатій сьогодні рідкісне, але воно збереглося в православному іменослові.

Азат

Азат — ім’я перського походження. У різних мовних традиціях його основне значення — «вільний», «незалежний», «шляхетний». У церковному календарі ПЦУ цього дня згадують мученика Азата, якого в житії називають скопцем. Він постраждав у Персії разом з іншими християнами. Ім’я поширене в деяких народів Кавказу та Центральної Азії. Його звучання коротке й виразне, а значення пов’язане з ідеєю свободи.

Анатолій

Анатолій походить від давньогрецького слова anatole, що означає «схід», «схід сонця» або «той, хто сходить». У церковному іменослові ПЦУ значення передають як «східний». Ім’я стало поширеним у християнському світі завдяки святим, які його носили. 20 листопада згадують мученика Анатолія Нікейського. В українській мові ім’я має звичні короткі форми — Толя та Толик. Його символічно пов’язують із ранком, світлом і новим початком.

Григорій

Григорій — ім’я грецького походження, яке означає «пильний», «той, хто не спить» або «уважний». Воно має давню історію в християнстві: так звали багатьох єпископів, богословів і святих. 20 листопада вшановують преподобного Григорія Декаполіта, який жив у VIII–IX століттях. Він присвятив життя чернецтву, молитві та захисту шанування святих ікон у період іконоборчих суперечок. Ім’я Григорій і сьогодні залишається впізнаваним, а серед його поширених скорочених форм — Гриць, Гриша та Григор.

Дасій

Дасій — рідкісне ім’я грецького походження. Його традиційне тлумачення пов’язують зі словами «волохатий» або «кудлатий». 20 листопада церква згадує мученика Дасія Доростольського, який жив у період Римської імперії та постраждав за християнську віру. Його ім’я пов’язане з давнім містом Доростолом, яке нині розташоване на території Болгарії. У сучасному повсякденному вжитку Дасій трапляється нечасто, однак воно залишається в церковному календарі.

Нирса

Нирса — давнє чоловіче ім’я перського походження, яке збереглося в церковних текстах. Його точне значення не має загальноприйнятого пояснення, тому приписувати йому конкретний переклад було б некоректно. 20 листопада вшановують священномученика Нирсу, єпископа Перського. Він належав до групи церковних служителів, які постраждали під час переслідувань християн у Персії. Ім’я рідкісне для сучасної України, але має давню історію та безпосередньо пов’язане з церковним календарем цієї дати.

Прокл

Прокл — ім’я грецького походження, яке прийшло до нас через давню церковну традицію. У іменослові ПЦУ його тлумачать як «далекий». 20 листопада вшановують святителя Прокла, архієпископа Константинопольського, який жив у V столітті. Він був відомий як проповідник і богослов, а також як учень святителя Іоана Золотоустого. Прокл брав участь у церковному житті Константинополя та залишив після себе проповіді, присвячені християнському вченню.

Саверій

Саверій — рідкісне чоловіче ім’я, яке збереглося в православному іменослові. Його точне походження та значення не мають однозначного пояснення в доступних церковних довідниках, тому краще не приписувати йому неперевірений переклад. 20 листопада згадують священномученика Саверія, єпископа Бет-Селевкійського, який постраждав у Персії. Ім’я має давнє звучання й трапляється переважно в церковних джерелах. У сучасному побуті воно майже не використовується, але може бути ім’ям людини, названої на честь святого.

Сасоній

Сасоній — давнє чоловіче ім’я, відоме завдяки церковному переданню про перських мучеників. Його точне етимологічне значення не встановлене в перевірених іменословах. 20 листопада церква згадує мученика Сасонія Гузитського, який постраждав за християнську віру в Персії. Ім’я належить до рідкісних і майже не зустрічається в сучасному повсякденному вжитку. Водночас воно збереглося в переліку святих, яких вшановують цього дня.

Феспесій

Феспесій — ім’я грецького походження. Його значення пов’язують зі словами «божественний», «пророчий» або «натхненний Богом». У церковному календарі 20 листопада згадують мученика Феспесія Нікейського. Він постраждав за християнську віру разом з Євстафієм та Анатолієм. Це ім’я сьогодні дуже рідкісне, проте воно має давнє коріння та зберігається в православній традиції.

Як визначити свій день ангела

Іменини, або День ангела, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції вважається, що святий є небесним покровителем людини, а його життєвий приклад може бути орієнтиром у духовному житті.

Якщо людина має ім’я, яке зустрічається в церковному календарі кілька разів на рік, це не означає, що потрібно святкувати кожну дату. Зазвичай орієнтуються на день пам’яті святого, на честь якого її назвали. Якщо точна дата невідома, можна звернутися до храму, де людину хрестили, або уточнити це у священника.

Важливо також зважати на календарний стиль. ПЦУ користується новоюліанським календарем для нерухомих свят і пам’ятних дат. Водночас деякі родини продовжують дотримуватися старого стилю, тому дати іменин у різних календарях можуть відрізнятися. У цій добірці наведені імена саме за новим стилем на 20 листопада 2026 року.

Як святкувати День ангела

День ангела зазвичай проводять у родинному або дружньому колі. Іменинник може відвідати церкву, помолитися своєму небесному покровителю, подякувати за підтримку та попросити здоров’я й сил для себе та близьких. Дехто цього дня замовляє молебень або просто знаходить час для тихої молитви. Якщо є можливість, можна також зробити добру справу, допомогти тим, хто цього потребує, або підтримати людину, якій зараз складно.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Часто достатньо привітати близьку людину, зібратися за сімейним столом або провести день із тими, хто дорогий. Головне — увага до іменинника та щирі побажання. Церковна традиція насамперед наголошує на духовному змісті цього дня, а не на подарунках чи застіллі.

Як привітати з іменинами 20 листопада

Для привітання можна побажати іменинникам здоров’я, миру, душевного спокою, родинного тепла та підтримки небесного покровителя. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі й додає сил у важливі моменти. Бажаю міцного здоров’я, миру, любові та якомога більше приводів для радості».

Або коротше: «З іменинами! Нехай у серці завжди буде спокій, поруч — рідні люди, а в житті вистачає добра, щирості та світлих подій. Божого благословення і захисту твого ангела-охоронця!»

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