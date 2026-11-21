У суботу, 21 листопада, свої іменини відзначають чоловіки з іменами Михайло, Гавриїл, Павло та Рафаїл, а також жінки на ім’я Марта і Марфа. Кожне з цих імен має давнє походження та власну історію, а деякі з них пов’язані з біблійними постатями й архангелами. Розповідаємо, що означають ці імена, звідки вони походять і як найкраще привітати іменинників.

Жіночі імена 21 листопада

У списках іменин на 21 листопада є два жіночі імені — Марта та Марфа. Обидва мають спільне походження і пов’язані з давньою християнською традицією.

Марта — ім’я арамейського походження. Його найпоширеніше значення — «пані» або «господиня». Воно відоме ще з біблійних часів: так звали сестру Марії та Лазаря, яких згадують у Новому Завіті. Марта була відома своєю турботливістю та гостинністю. Вона приймала Ісуса у своєму домі, дбала про побут і прагнула зробити все якнайкраще для гостей. В українській традиції це ім’я має короткі та лагідні форми — Марточка, Маруся, Мартася.

Марфа — церковна форма того самого арамейського імені. Воно також означає «пані», «господиня» або «володарка». Ім’я поширилося завдяки християнству й шануванню біблійної Марфи. У церковних текстах частіше можна зустріти саме форму «Марфа», тоді як у повсякденному житті в Україні поширеніша форма «Марта». Серед пестливих варіантів — Марфочка, Марфуся, Марфонька. Обидві форми мають однакове коріння, тож їхнє значення не відрізняється.

Чоловічі імена 21 листопада

У чоловічому списку цього дня — чотири імені. Вони мають різне походження: одні прийшли з давньоєврейської мови, інші — з латини або грецької.

Михайло — ім’я давньоєврейського походження. Воно походить від слова «Міхаель» і перекладається як «хто як Бог?». Це риторичне запитання, яке підкреслює, що ніхто не може зрівнятися з Богом. У християнській традиції ім’я пов’язане з архангелом Михаїлом — одним із найшанованіших небесних покровителів. Його вважають очільником небесного воїнства, який бореться зі злом і захищає людей. В українській мові поширені форми Михайлик, Михась, Мишко.

Гавриїл — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог — моя сила» або «сила Господня». Воно також пов’язане з біблійною традицією та архангелом Гавриїлом. Саме він, за Євангелієм від Луки, приніс Діві Марії звістку про майбутнє народження Ісуса Христа. Через цю подію архангела вважають небесним вісником, який передає людям важливі послання від Бога. Серед поширених форм імені — Гаврик, Гаврило, Гаврусь.

Павло — ім’я латинського походження. Воно походить від слова Paulus, що означає «малий», «невеликий» або «скромний». Одним із найвідоміших носіїв цього імені був апостол Павло — один із головних проповідників християнства. Спочатку він переслідував християн, але згодом сам став послідовником Ісуса та присвятив життя поширенню віри. Його послання увійшли до Нового Завіту. В Україні ім’я має лагідні форми Павлик, Павлусь, Павлуша.

Рафаїл — ім’я давньоєврейського походження. Його перекладають як «Бог зцілив» або «Боже зцілення». У біблійній традиції Рафаїл — один із семи архангелів, якого пов’язують із зціленням, допомогою та захистом мандрівників. Особливо відомий він за Книгою Товита, де супроводжує героя в дорозі й допомагає йому подолати труднощі. Через це ім’я Рафаїл часто асоціюють із милосердям, турботою та підтримкою. Серед коротких форм — Рафа, Рафаїлко.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини. Віряни звертаються до нього в молитвах і просять заступництва, підтримки та допомоги.

Іменини не варто плутати з днем народження. День народження пов’язаний із датою появи людини на світ, а День ангела — з церковною пам’яттю її святого покровителя. Якщо в церковному календарі є кілька днів пам’яті святих з однаковим ім’ям, зазвичай орієнтуються на найближчу після дня народження дату.

Як святкують іменини

У цей день іменинники можуть відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю або подякувати йому за заступництво. Для багатьох вірян важливою частиною святкування є участь у богослужінні та причастя, якщо людина до нього підготувалася.

Водночас День ангела не обов’язково має бути гучним святом. Його можна провести в родинному колі, запросити близьких на вечерю або просто присвятити час спілкуванню з рідними. Головне — увага до людини та щирі слова.

У народній традиції іменини часто супроводжуються привітаннями, невеликими подарунками та побажаннями здоров’я. Іменинникам дарують квіти, солодощі, книги або речі, які відповідають їхнім інтересам. Особливо цінними залишаються особисті привітання, у яких згадують добрі риси людини та бажають їй того, чого вона справді потребує.

Як привітати з Днем ангела 21 листопада

Привітання з іменинами не обов’язково мають бути довгими чи урочистими. Найкраще підійдуть прості й теплі слова про здоров’я, спокій, любов і підтримку близьких.

Можна привітати так: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає сил у важливі моменти. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і багато приводів для радості».

Або коротше: «З іменинами! Нехай у житті буде більше світлих днів, добрих новин і приємних зустрічей. Бажаю, щоб поруч завжди були люди, на яких можна покластися, а в серці не бракувало віри, надії та любові». 21 листопада привітати з іменинами можна Михайла, Гавриїла, Павла, Рафаїла, Марту та Марфу. Не забудьте сказати теплі слова рідним, друзям і знайомим, які святкують цього дня.

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