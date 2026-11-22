За новим церковним календарем 22 листопада згадують кількох святих, чиї імена збереглися в православній традиції. Серед них є як чоловічі, так і жіночі імена. За старим стилем цього дня також вшановують інших святих, тому в календарях можна зустріти додаткові варіанти.

Жіночі імена 22 листопада

Апфія

Ім’я Апфія має давнє походження, його пов’язують із Малою Азією. Точне значення імені достеменно не встановлене. У християнській традиції воно відоме завдяки святій Апфії — дружині апостола Филимона. Її вшановують як рівноапостольну мученицю, яка разом із чоловіком та апостолом Архипом поширювала християнську віру.

Цецилія (Кикилія)

Ім’я Цецилія походить із латинської мови та пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Caecilius. Його традиційно перекладають як «сліпа», хоча точне походження слова має давню історію. Цецилія відома як свята мучениця, яка жила в Римі та постраждала за християнську віру. Її також вважають покровителькою церковної музики та музикантів.

Мотрона (за старим церковним стилем)

Ім’я Мотрона має латинське походження. Воно утворилося від слова matrona, яке означало «поважна жінка», «мати родини» або «заміжня жінка». Ім’я пов’язане зі словом mater — «мати». У народі також використовують форми Мотря, Мотряна та Мотя. У православній традиції цього дня за старим календарем згадують преподобну Матрону Константинопольську.

Чоловічі імена 22 листопада

Максим

Ім’я Максим походить із латинської мови від слова maximus, що означає «найбільший», «найвеличніший». Воно було поширеним ще в Стародавньому Римі. Максимів часто асоціюють із рішучістю, упевненістю та прагненням досягати поставлених цілей. Цього дня згадують мученика Максима, який постраждав за християнську віру в Римі.

Михайло

Ім’я Михайло має давньоєврейське походження. Воно утворилося від вислову «Мі-ка-Ель», який перекладають як «Хто як Бог?». Це риторичне запитання, що підкреслює неперевершеність Бога. Ім’я поширене в багатьох країнах світу та має давню християнську традицію. 22 листопада вшановують, зокрема, праведного Михаїла, воїна-болгарина.

Петро

Ім’я Петро походить із грецької мови від слова petros, що означає «камінь» або «скеля». Воно символізує міцність, стійкість і надійність. У християнстві це ім’я насамперед пов’язане з апостолом Петром, одним із найближчих учнів Ісуса Христа. 22 листопада також згадують благовірного князя Ярополка Ізяславича, який після хрещення отримав ім’я Петро.

Филимон

Ім’я Филимон має давньогрецьке походження. Його пов’язують зі словом phileō, яке означає «любити», «виявляти прихильність». Тому ім’я тлумачать як «люблячий» або «той, хто виявляє любов». Святий Филимон був учнем апостола Павла та одним із перших християнських проповідників. Разом із дружиною Апфією він допомагав поширювати християнство.

Архип

Ім’я Архип походить із грецької мови. Воно утворилося від слів archos — «головний», «начальник» і hippos — «кінь». Тому його значення перекладають як «головний над кіньми» або «керівник коней». У християнській історії відомий апостол Архип, який проповідував віру разом із Филимоном та Апфією.

Валеріан

Ім’я Валеріан має латинське походження та пов’язане зі словом valere — «бути сильним», «бути здоровим». Його значення пов’язують із силою, міцністю та здоров’ям. У церковному календарі цього дня згадують мученика Валеріана, який постраждав за християнську віру разом із Цецилією, Тивуртієм та Максимом.

Тивуртій

Ім’я Тивуртій має давньоримське походження та пов’язане з назвою міста Тибур (сучасний Тіволі) поблизу Рима. Воно належить до давніх латинських імен. У християнській традиції відомий святий мученик Тивуртій, брат Валеріана. За переказами, він прийняв християнство та разом із братом допомагав переслідуваним вірянам.

Прокопій

Ім’я Прокопій походить із грецької мови. Його пов’язують зі словом prokopē, яке означає «просування вперед», «успіх» або «розвиток». Тому ім’я можна тлумачити як «той, хто досягає успіху». 22 листопада православна церква згадує мученика Прокопія Кесарійського, який був читцем і постраждав за християнську віру.

Онисифор (за старим церковним стилем)

Ім’я Онисифор має давньогрецьке походження. Воно утворилося від слів, які означають «користь» і «нести». Тому його перекладають як «той, хто приносить користь» або «корисний». За старим церковним календарем 22 листопада згадують мученика Онисифора, який постраждав за свою віру.

Порфирій (за старим церковним стилем)

Ім’я Порфирій походить із грецької мови від слова porphyra, що означає «пурпур», «пурпурова тканина». У давнину пурпуровий колір асоціювався з владою, високим становищем і достатком. Тому ім’я пов’язують із благородством та особливим статусом. 22 листопада за старим стилем згадують мученика Порфирія.

День ангела — що це за свято

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції вважається, що цей святий є небесним покровителем людини, а його приклад може бути духовним орієнтиром протягом життя.

День ангела не завжди збігається з днем народження. Дату іменин зазвичай визначають за церковним календарем, орієнтуючись на пам’ять святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення.

Як святкувати День ангела

Іменини традиційно починають із молитви та відвідування храму. Люди дякують своєму небесному покровителю, просять у нього заступництва та підтримки. За бажанням цього дня можна сповідатися і причаститися.

Після цього можна зібратися з рідними та друзями, влаштувати невелике частування або просто провести час із близькими. Головне в цей день — увага до людини, теплі слова та добрі побажання.

Як привітати з іменинами 22 листопада

Іменинникам можна побажати міцного здоров’я, душевного спокою, родинного тепла, радості та Божої опіки. Також доречно побажати, щоб небесний покровитель оберігав від негараздів, допомагав у складні моменти та додавав сил долати життєві труднощі.

Не обов’язково готувати довге привітання чи купувати дорогий подарунок. Іноді щире повідомлення, телефонний дзвінок або зустріч із близькою людиною можуть стати найкращим проявом уваги.