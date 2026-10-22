Православні іменини 22 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

22 жовтня свої іменини відзначають власники кількох жіночих і чоловічих імен. Серед них — Ганна, Єлизавета, Олександр, Іван, Денис, Костянтин та інші. Кожне ім’я має свою історію та значення, а День ангела — нагода привітати близьких, побажати їм здоров’я, добробуту й душевного спокою.

За церковними та календарями іменин на 22 жовтня згадують, зокрема, Ганну, Єлизавету, Глікерію, Лукерію, Богдану та Севастяну. У різних списках можна зустріти й інші варіанти імен. Нижче — коротко про походження та значення кожного з них.

Ганна (Анна) — ім’я давньоєврейського походження, яке тлумачать як «милість», «благодать» або «ласка». Воно має давню біблійну історію та поширене в багатьох країнах.

Єлизавета — походить із давньоєврейської мови. Його значення передають як «Бог — моя клятва» або «та, що шанує Бога». Це ім’я має давню релігійну традицію й багато варіантів у різних мовах.

Глікерія — ім’я грецького походження, яке пов’язують зі словом «солодка» або «приємна». У церковному календарі воно зустрічається у формі Гликерія.

Лукерія — традиційна форма імені, спорідненого з Глікерією. Його також пов’язують із грецьким коренем зі значенням «солодка».

Богдана — слов’янське ім’я зі зрозумілим значенням «Богом дана». Так називали дівчат, народження яких сприймали як особливий дар.

Севастяна — жіноча форма імені Севастіан. Воно походить від грецького слова, пов’язаного зі значеннями «шанований» і «гідний пошани».

Чоловічі імена 22 жовтня

У календарях на цю дату можна зустріти чимало чоловічих імен — від звичних Олександра та Івана до рідкісніших Іраклія й Максиміліана. Ось що вони означають.

Олександр — ім’я грецького походження, яке означає «захисник людей».

Василь — походить від грецького слова basileios, що означає «царський» або «той, що належить цареві».

Володимир — слов’янське ім’я. Його складники традиційно пов’язують зі словами «володіти» та «мир», тому значення тлумачать як «той, хто володіє світом» або «володар миру».

Герман — ім’я латинського походження, яке зазвичай пояснюють як «рідний брат» або «братній».

Григорій — походить із грецької мови та означає «пильний», «той, хто не спить».

Денис — ім’я грецького походження, пов’язане з ім’ям давньогрецького бога Діоніса. Денис — поширена форма цього імені.

Захар — походить від давньоєврейського імені Захарія. Його значення — «Бог згадав» або «Господь згадав».

Іван — українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Воно означає «Бог милостивий» або «Божа благодать».

Іраклій — ім’я грецького походження, яке пов’язують з ім’ям давньогрецького героя Геракла. Його можна тлумачити як «слава Гери».

Костянтин — походить від латинського constans, тобто «стійкий», «постійний», «незмінний».

Максиміліан — латинське ім’я, пов’язане з родовим ім’ям Maximilianus. Його традиційно тлумачать як «найбільший» або «величний».

Микола — походить із грецької мови та означає «переможець народів» або «перемога народу».

Павло — ім’я латинського походження зі значенням «малий», «невеликий» або «скромний».

Федір — українська форма грецького імені Теодор. Його значення — «Божий дар».

Серафим — ім’я єврейського походження, пов’язане зі словом «серафими» — так у біблійній традиції називають небесних істот.

Максим — походить від латинського maximus, що означає «найбільший», «найвеличніший».

Петро — має грецьке походження й означає «камінь» або «скеля».

Степан — українська форма грецького імені Стефан. Його значення — «вінець» або «корона».

Яків — ім’я давньоєврейського походження. Його тлумачення пов’язують зі словом «п’ята» та біблійною історією праотця Якова.

Симон — походить із давньоєврейської мови й означає «почутий» або «Бог почув».

Севастіан — ім’я грецького походження, яке означає «шанований» або «гідний пошани».

Абрам (Аврам) — давньоєврейське ім’я, яке зазвичай перекладають як «високий батько» або «батько піднесений».

Антонін — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Антоніїв. Його точне первісне значення остаточно не встановлене.

Аверкій — ім’я грецького походження, яке традиційно тлумачать як «той, хто допомагає» або «корисний».

Рафаїл — ім’я давньоєврейського походження зі значенням «Бог зцілює» або «Боже зцілення».

Мартиніян — ім’я латинського походження, утворене від імені Мартин. Його пов’язують із давньоримським богом Марсом.

Іамвлих — рідкісне ім’я грецького походження, відоме з ранньохристиянських переказів. Його первісне значення пояснюють по-різному, тому однозначного перекладу немає.

Лот — давньоєврейське ім’я, відоме з Біблії. Його значення часто пов’язують із поняттям «покривало» або «захист», хоча тлумачення не є беззаперечним.

Андронік — ім’я грецького походження, яке означає «переможець чоловіків» або «переможець воїнів».

Ювентин — рідкісне ім’я латинського походження, пов’язане зі словом juvenis — «молодий».

Афанасія — жіноча форма імені Афанасій. Походить із грецької мови та означає «безсмертна».

Поплія — рідкісне жіноче ім’я латинського походження, пов’язане з родовим ім’ям Publius. Його точне первісне значення невідоме.

Ці імена трапляються в церковних переліках пам’яті святих на 22 жовтня, хоча в повсякденному вжитку деякі з них сьогодні майже не зустрічаються.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем, а його життєвий шлях — прикладом віри, доброти та стійкості.

Якщо протягом року в церковному календарі є кілька днів пам’яті святих з однаковим ім’ям, за традицією часто обирають найближчу дату після дня народження. Водночас конкретний день іменин залежить від того, на честь якого святого людину назвали та якого календаря дотримується її громада.

Як відзначають іменини

День ангела не обов’язково перетворювати на гучне святкування. Для багатьох це насамперед привід згадати про духовні цінності, відвідати храм, помолитися або просто провести час із рідними.

Іменинника можна привітати телефоном, повідомленням чи під час особистої зустрічі. Не менш важливі й невеликі знаки уваги: квіти, улюблені солодощі, книжка або теплі слова. Головне — не вартість подарунка, а щирість побажань.

Як привітати з Днем ангела 22 жовтня

Для привітання не потрібні складні слова. Можна побажати людині здоров’я, любові, добрих новин, сил у непрості моменти та людей поруч, на яких завжди можна покластися. Наприклад:

«Вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде більше радісних подій, щирих людей і приводів усміхатися».

«З іменинами! Бажаю здоров’я, душевного спокою, родинного тепла й здійснення найзаповітніших мрій».

«Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає знаходити правильні рішення та додає сил у важливі моменти».

«З Днем ангела! Бажаю, щоб поруч завжди були ті, хто підтримає, зрозуміє й розділить із тобою щасливі миті».

22 жовтня — гарна нагода згадати близьких, які носять ці імена, та подарувати їм трохи уваги. Адже навіть коротке щире привітання може зробити день теплішим.

Читай нас у