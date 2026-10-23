Православні іменини 23 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

23 жовтня 2026 року з днем ангела вітають Володимира, Гната, Максима, Миколу, Олександра, Якова та Єфросинію. Ці імена мають різне походження: одні пов’язані із силою та захистом, інші — з перемогою, мудрістю й радістю. Розповідаємо, що означає кожне ім’я та як можна привітати іменинників.

23 жовтня свої іменини відзначають чоловіки з іменами Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр і Яків, а також жінки з ім’ям Єфросинія. Кожне з них має свою історію та значення. Одні імена прийшли до нас із давньогрецької мови, інші — з латини, давньоєврейської або праслов’янської. Нижче — коротко про походження та значення кожного імені.

Жіночі імена

Єфросинія

Єфросинія — ім’я давньогрецького походження, яке означає «радість», «веселість» або «душевне піднесення». Воно пов’язане з грецьким словом euphrosyne, що передає відчуття радості та доброго настрою. Ім’я має давню християнську історію, адже його носили святі, яких шанують у православній традиції. Однією з найвідоміших є Єфросинія Полоцька — князівна, яка стала черницею та присвятила життя духовному служінню й просвітництву. Ім’я Єфросинія сьогодні зустрічається нечасто, але вирізняється милозвучністю та давнім корінням.

Чоловічі імена

Володимир

Володимир — давнє слов’янське ім’я, яке пов’язують зі словами «володіти» та «мир». Його традиційно тлумачать як «володар світу» або «той, хто володіє миром». Мовознавці зазначають, що первісне значення другої частини імені було пов’язане не лише зі світом, а й із величчю та славою. В українській історії це ім’я добре відоме завдяки князю Володимиру Великому, за правління якого Русь прийняла християнство. Ім’я залишається поширеним в Україні й має багато звичних коротких форм, зокрема Вова та Володя.

Гнат

Гнат — українська форма імені Ігнатій, яке має латинське коріння. Його традиційно пов’язують із латинським словом ignis, що означає «вогонь», тому ім’я тлумачать як «вогненний». Воно має давню історію та зустрічається в українській культурі протягом багатьох століть. Гнат звучить коротко й виразно, а повна форма Ігнатій частіше трапляється в церковному контексті. Ім’я також відоме завдяки українським діячам культури, зокрема етнографу й письменнику Гнату Хоткевичу.

Максим

Максим походить від латинського імені Maximus, яке означає «найбільший» або «найвеличніший». У Давньому Римі це слово використовували як почесне найменування, а згодом воно стало особовим ім’ям. У християнській традиції відомі святі з таким ім’ям, зокрема Максим Сповідник — богослов, який захищав християнське вчення. Максим — одне з популярних чоловічих імен в Україні. Його часто скорочують до Макса, а саме ім’я асоціюється з величчю та прагненням до високих цілей.

Микола

Микола — ім’я давньогрецького походження, утворене від слів nike — «перемога» та laos — «народ». Тому його значення зазвичай передають як «переможець народів» або «перемога народу». Ім’я поширилося в багатьох країнах завдяки християнській традиції та шануванню святителя Миколая, якого вважають покровителем мандрівників, дітей і людей, що потребують допомоги. В Україні воно має особливо міцні традиції та залишається знайомим кільком поколінням. Серед поширених пестливих форм — Миколка, Коля та Колюня.

Олександр

Олександр — ім’я давньогрецького походження, яке складається з частин, пов’язаних із поняттями захисту та людини. Його значення зазвичай пояснюють як «захисник людей» або «той, хто захищає». Ім’я стало відомим у різних країнах, зокрема завдяки Александру Македонському, полководцю Давньої Македонії. У християнській традиції також шанують багатьох святих Олександрів, тому ім’я поширилося серед християнських народів. В Україні воно залишається одним із найвідоміших чоловічих імен, а серед коротких форм — Сашко, Саша та Олесь.

Яків

Яків — ім’я давньоєврейського походження, яке прийшло до української мови через біблійну традицію. Його пов’язують з ім’ям Яаков, а традиційне тлумачення — «той, хто тримається за п’яту». Це значення походить із біблійної розповіді про народження Якова, який з’явився на світ слідом за своїм братом Ісавом, тримаючись за його п’яту. Ім’я має важливе місце в християнстві, адже його носили кілька біблійних постатей, зокрема апостол Яків, брат Господній. В Україні це давнє ім’я нині трапляється рідше, ніж раніше, але залишається частиною традиційного іменника.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого носить людина та якого вважають її небесним покровителем. У християнській традиції це свято пов’язане передусім із духовним життям, молитвою та вдячністю. Іменини не обов’язково збігаються з днем народження: їх визначають за церковним календарем і пам’яттю відповідного святого. Якщо людина має ім’я, яке носили кілька святих, дату іменин зазвичай обирають відповідно до святого покровителя, на честь якого її назвали або хрестили. Тому для точного визначення дати можна звернутися до церковного календаря чи уточнити це у храмі, де людину хрестили.

Як відзначають іменини

Зазвичай День ангела проводять у родинному колі або серед близьких друзів. Віряни можуть відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю та подякувати за підтримку. Дехто запрошує рідних на святковий обід, а хтось обмежується теплими словами й невеликим подарунком. На відміну від дня народження, головний сенс іменин у християнській традиції пов’язаний не з віком людини, а з пам’яттю про святого, чиє ім’я вона носить. Водночас кожна родина може мати власні звичаї святкування.

Як привітати іменинників 23 жовтня

Для привітання не обов’язково готувати довгу промову чи купувати дорогий подарунок. Достатньо щиро побажати здоров’я, спокою, любові, добробуту та підтримки близьких. Можна згадати значення імені людини або побажати їй якнайбільше приводів для радості.

Наприклад, Володимиру можна побажати мудрості й миру, Гнату — енергії та натхнення, Максимові — нових досягнень, Миколі — добробуту й тепла, Олександру — сил і впевненості, а Якову — витримки та душевної рівноваги. Єфросинії пасуватимуть побажання радості, гармонії та світлих моментів у житті. 23 жовтня — гарна нагода привітати знайомих і рідних, які святкують іменини. У цей день згадують значення імен, їхнє походження та духовні традиції, що передаються з покоління в покоління. Найважливіше в такому привітанні — увага, щирість і добре слово.

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