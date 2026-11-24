24 листопада за новим церковним календарем вшановують великомученицю Катерину та великомученика Меркурія. Цього дня іменини відзначають жінки з іменами Катерина, Августа й Мастридія, а чоловіки — з іменами Меркурій і Порфирій. Розповідаємо, звідки походять ці імена та що вони означають.

Цього дня православна церква згадує кількох святих, чиї імена увійшли до церковних календарів. Серед них є як поширені жіночі імена, так і рідкісні чоловічі. Окремі календарі іменин також містять імена святих, яких вшановують за старим церковним стилем.

Жіночі імена 24 листопада

Катерина

Ім’я Катерина має давньогрецьке походження. Його традиційно пов’язують із грецьким словом katharos, що означає «чиста», «непорочна». Хоча точне походження імені залишається предметом дискусій, саме таке тлумачення стало найпоширенішим. Свята великомучениця Катерина Олександрійська відома своєю мудрістю та відданістю християнській вірі. Серед пестливих форм імені — Катруся, Катруня, Катя, Катря.

Августа

Ім’я Августа походить із латинської мови від слова augustus. Його значення — «священна», «велична», «поважна». У Стародавньому Римі це слово використовували як почесний титул для правителів. Жіноча форма імені збереглася в християнських святцях. Серед коротких форм — Агуся, Гуся, Густа.

Мастридія

Це рідкісне жіноче ім’я грецького походження. Його точне значення не має загальноприйнятого пояснення. За однією з версій, воно пов’язане з давньогрецьким особовим ім’ям Мастор. У православній традиції 24 листопада згадують преподобну Мастридію, яка присвятила життя молитві та духовному служінню.

Чоловічі імена 24 листопада

Меркурій

Ім’я Меркурій має латинське походження. Воно пов’язане з ім’ям давньоримського бога Меркурія, якого вважали покровителем торгівлі, мандрівників і посланців. Точне первісне значення імені достеменно не встановлене. У християнській традиції відомий великомученик Меркурій, який жив у III столітті та постраждав за віру. Також цього дня згадують преподобного Меркурія Печерського.

Порфирій

Ім’я Порфирій походить із давньогрецької мови від слова porphyra, що означає «пурпур» або «пурпурова тканина». У давнину цей колір вважали символом влади, багатства та високого становища. Тому ім’я часто пов’язують із величністю та шляхетністю. Воно зустрічається в православних календарях і списках іменин на 24 листопада.

Імена за старим церковним календарем

Ті, хто дотримується юліанського календаря, 24 листопада за звичайним календарем вшановують святих, пам’ять яких припадає на 11 листопада за старим стилем. Серед імен, пов’язаних із цією датою, є такі:

Віктор

Ім’я Віктор має латинське походження. Воно утворилося від слова victor, що означає «переможець». У давнину так називали людей, які здобували перемоги в битвах або змаганнях. У християнській традиції цього дня згадують мученика Віктора.

Вікентій

Ім’я Вікентій походить із латинської мови від слова vincens, яке означає «той, хто перемагає», «переможний». Воно має давню християнську історію та поширене в різних європейських країнах. 24 листопада за цивільним календарем, або 11 листопада за юліанським стилем, згадують мученика Вікентія.

Стефанида

Жіноче ім’я Стефанида має грецьке походження. Воно пов’язане з ім’ям Стефан і словом stephanos, що означає «вінець» або «корона». Тому значення імені можна передати як «увінчана вінцем». У церковній традиції свята мучениця Стефанида постраждала за християнську віру разом із мучеником Віктором.

Степан

Ім’я Степан походить із грецької мови від слова stephanos — «вінець», «корона». Воно символізує пошану та перемогу. Ім’я має давню християнську історію та поширене в Україні. Серед пестливих форм — Степанко, Степанчик, Степко.

Федір (Теодор)

Ім’я Федір має давньогрецьке походження. Воно утворилося від імені Теодорос, яке складається зі слів theos — «Бог» і doron — «дар». Його значення — «Божий дар» або «дарований Богом». За старим календарем 24 листопада також згадують преподобного Феодора Студита, відомого церковного діяча та захисника шанування ікон.

Мина

Ім’я Мина має давнє походження, його пов’язують із грецькою та єгипетською традиціями. Єдиної загальноприйнятої версії його значення немає. У православному календарі за старим стилем 11 листопада згадують великомученика Мину, який постраждав за християнську віру.

День ангела — що це за свято

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції вважається, що цей святий є небесним покровителем людини та заступається за неї перед Богом.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Дату зазвичай визначають за церковним календарем, орієнтуючись на пам’ять святого, чиє ім’я людина отримала під час хрещення.

Як святкувати День ангела

Традиційно цей день починають із молитви. Віряни можуть відвідати церкву, подякувати Богові за життя та попросити свого небесного покровителя про підтримку й заступництво. За бажанням можна сповідатися та причаститися.

Після цього можна зібратися з родиною, запросити друзів або провести день у затишному колі близьких. Головне — пам’ятати, що іменини мають не лише святкове, а й духовне значення.

Як привітати з іменинами 24 листопада

Людям, які святкують День ангела, бажають міцного здоров’я, щастя, любові, родинного затишку та душевного спокою. Також доречно побажати Божого благословення, підтримки небесного покровителя та сил для подолання життєвих труднощів.

Привітати можна особисто, телефоном або повідомленням. Навіть кілька щирих слів здатні подарувати імениннику гарний настрій і зробити його свято особливим.

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