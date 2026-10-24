Православні іменини 24 серпня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У суботу, 24 жовтня, свої іменини відзначають чоловіки та жінки, чиї імена пов’язані з православною церковною традицією. Серед них — Зінаїда, Філоніла, Филип, Феофан і Панас, а також носії інших імен, які згадують у календарях іменин. Розповідаємо, що означає кожне ім’я та як привітати близьких із Днем ангела.

Іменини, або День ангела, — це день вшанування святого, на честь якого людина отримала ім’я. Із цією датою пов’язують духовного покровителя, до якого віряни звертаються в молитві.

24 жовтня в православних календарях згадують, зокрема, апостола Филипа, преподобного Феофана та мучениць Зінаїду й Філонілу. Також у переліках іменин на цю дату можна зустріти Панаса, Івана, Миколу, Олексія та Петра.

Жіночі імена та їхні значення

Зінаїда

Ім’я має давньогрецьке походження. Його пов’язують зі значенням «народжена Зевсом» або «та, що належить Зевсу». Зінаїдам часто приписують рішучість, самостійність і сильний характер.

Філоніла

Рідкісне ім’я грецького походження. Його пов’язують із грецькими словами, що означають любов і прихильність. Ім’я вирізняється ніжним звучанням і трапляється в церковній традиції у зв’язку зі святою мученицею Філонілою.

Домніка

Ім’я латинського походження, утворене від слова dominicus — «панський», «той, що належить Господу». Жіноча форма передає значення «присвячена Господу». Це ім’я також зустрічається в православних календарях іменин на інші дати.

Чоловічі імена та їхні значення

Филип

Ім’я давньогрецького походження, яке означає «той, хто любить коней». Воно утворене зі слів philos — «любов» і hippos — «кінь». У християнській традиції ім’я пов’язане з кількома святими, зокрема з апостолом Филипом.

Феофан

Ім’я має грецьке походження та означає «Богоявлений» або «той, через кого являється Бог». Воно складається зі слів, пов’язаних із поняттями Бога та явлення. Ім’я відоме завдяки християнським святим і церковним діячам.

Панас

Українська форма імені Афанасій, яке походить із грецької мови та означає «безсмертний». Це ім’я пов’язане з давньою християнською традицією.

Іван

Ім’я давньоєврейського походження, що означає «Бог милостивий» або «Божа благодать». Воно поширене в Україні та має багато форм у різних мовах. У християнстві ім’я пов’язане з багатьма святими, зокрема Іваном Хрестителем.

Микола

Ім’я грецького походження, яке означає «переможець народів» або «перемога народу». Воно складається зі слів, пов’язаних із перемогою та народом. Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Миколай Чудотворець.

Олексій

Ім’я грецького походження, що означає «захисник» або «той, хто оберігає». Воно пов’язане з грецьким дієсловом зі значенням «захищати». У християнській традиції відомий святий Олексій, чоловік Божий.

Петро

Ім’я грецького походження, яке означає «камінь» або «скеля». Воно символізує міцність і стійкість. Найвідоміший носій імені в християнстві — апостол Петро, один із найближчих учнів Ісуса Христа.

Лаврентій

Ім’я латинського походження, пов’язане з назвою давньоримського міста Лаврентум. Його також тлумачать як «увінчаний лавром». Лавровий вінок у давнину був символом перемоги й пошани.

Іраклій

Ім’я грецького походження, яке традиційно тлумачать як «слава Гери». Воно утворене від імені давньогрецької богині Гери та слова, що означає славу. Ім’я має давню історію та зустрічається в християнській традиції.

Феофан Печерський

Це ім’я також пов’язане з грецьким словом, що означає «Богоявлений». У православній традиції вшановують преподобного Феофана, посника Печерського. Його пам’ять згадують у церковному календарі 24 жовтня за юліанським стилем.

Що таке День ангела

День ангела — це день пам’яті святого, ім’я якого носить людина. У православній традиції вважається, що святий є духовним покровителем свого тезки. Тому іменини мають не лише святкове, а й духовне значення.

Зазвичай цього дня люди моляться своєму небесному покровителю, відвідують храм або проводять час із рідними. Водночас не обов’язково влаштовувати велике застілля — достатньо привітати людину, приділити їй увагу та побажати добра.

Як привітати з іменинами

Для привітання не потрібні складні слова. Найважливіше — щиро побажати здоров’я, спокою, любові та підтримки близьких. «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі й додає сил. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих днів і людей поруч, на яких завжди можна покластися».

Або коротше: «З іменинами! Нехай у серці буде мир, у домі — затишок, а в житті — більше добрих новин, щирих людей і приводів для радості». Нехай 24 жовтня стане гарною нагодою привітати близьких, згадати про духовні традиції та подарувати трохи тепла тим, хто вам дорогий.

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