Православні іменини 25 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен
25 листопада за новим церковним календарем вшановують пам’ять священномученика Климента, папи Римського, та святителя Петра, архієпископа Олександрійського. Із цими святими пов’язують іменини Климента, Клима та Петра. Водночас у календарях іменин на цю дату можна знайти й інші чоловічі імена. Розповідаємо, кого вітати з Днем ангела 25 листопада, що означають ці імена та як красиво привітати іменинників.
За новим церковним календарем 25 листопада — День ангела Климента та Петра. Саме цих святих цього дня вшановує православна церква. Водночас у календарях іменин можна зустріти ширший перелік імен. Зокрема, до нього входять Олександр, Афанасій, Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Федір та інші. Є й жіночі імена, зокрема Віргінія, Карина й Ахія, які фігурують в окремих календарних переліках.
Жіночі імена та їхні значення
У православному календарі ПЦУ на 25 листопада окремого жіночого імені немає. Проте в інших календарях іменин на цю дату згадуються такі жіночі імена:
Віргінія — ім'я латинського походження. Його пов'язують зі значенням «діва», «чиста», «незаймана».
Карина — має кілька версій походження. За однією з них, ім'я пов'язане з латинським словом carus, тобто «дорога», «кохана». Також його пов'язують зі значенням «мила».
Ахія — рідкісне ім'я грецького походження, яке зустрічається в церковних іменословах. Його точне значення трактується неоднозначно.
Ці імена наведені в календарях, які використовують різні церковні стилі та традиції. Зокрема, Віргінія зазначена для 25 листопада за новим стилем, а Карина й Ахія — за юліанським.
Чоловічі імена та їхні значення
Климент — ім'я латинського походження, означає «милосердний», «лагідний», «поблажливий». У християнській традиції пов'язане зі священномучеником Климентом, папою Римським.
Клим — коротка форма імені Климент. Має таке саме значення — «милосердний» і «лагідний».
Петро — походить від давньогрецького слова petros, що означає «камінь» або «скеля». Ім'я символізує міцність і непохитність.
Олександр — давньогрецьке ім'я зі значенням «захисник людей» або «той, хто оберігає людей».
Афанасій — ім'я грецького походження, означає «безсмертний».
Борис — має слов'янське походження. Найпоширеніше тлумачення пов'язує його зі словами «боротьба» та «борець».
Володимир — давньослов'янське ім'я. Його складники пов'язують зі словами «влада» та «мир», тому ім'я тлумачать як «той, хто володіє світом».
Данило — ім'я давньоєврейського походження, означає «Бог — мій суддя».
Дмитро — походить від грецького імені Деметріос. Його значення — «присвячений Деметрі», богині землеробства та родючості.
Іван — має давньоєврейське походження. Перекладається як «Бог милостивий» або «Божа благодать».
Костянтин — походить від латинського слова constans, що означає «постійний», «стійкий», «незмінний».
Лев — ім'я грецького походження, яке буквально означає «лев». Його пов'язують із силою, мужністю та відвагою.
Матвій — давньоєврейське ім'я, що означає «дар Божий» або «подарований Богом».
Микола — походить від грецького імені Ніколаос. Його значення — «переможець народів».
Ніл — ім'я грецького походження, пов'язане з назвою річки Ніл. Його також тлумачать як «річка», «потік».
Сава — ім'я має кілька версій походження. За однією з них, воно походить з арамейської мови та означає «старець» або «мудрець».
Степан — походить від давньогрецького слова stephanos, що означає «вінець» або «корона».
Федір — ім'я грецького походження, означає «Божий дар» або «подарунок Бога».
Вольдемар — ім'я германського походження. Його складники пов'язують зі значеннями «влада» та «слава», тому його тлумачать як «славетний володар».
Теодор — давньогрецьке ім'я, яке означає «дар Божий». За значенням близьке до імені Федір.
Ян — ім'я, поширене в багатьох європейських країнах. Воно є формою імені Іван і має значення «Бог милостивий».
Яків — ім'я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто йде слідом», «наступник».
Арсакій — рідкісне ім'я перського походження, пов'язане з давньою династією Арсакідів. Його точне значення достеменно не встановлене.
Лев — також зустрічається серед іменинників за старим стилем.
Ніл, Сава та Афанасій — ці імена також можна знайти в переліках іменин за юліанським календарем.
Что означает День ангела и как его празднуют
День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек. В христианской традиции считается, что такой святой является небесным покровителем своего тезки. При этом именины и день рождения — разные даты. День рождения связан с появлением человека на свет, а День ангела — с церковной памятью святого. Если у человека несколько святых покровителей с одинаковым именем, обычно выбирают ближайший день памяти после даты рождения.
Традиционно этот день проводят в кругу семьи и близких. Именинники могут посетить церковную службу, помолиться своему небесному покровителю, поставить свечу или поблагодарить его за заступничество. Также принято собираться за праздничным столом и принимать поздравления. Необязательно устраивать большое застолье или покупать дорогие подарки. Главное в этот день — внимание, добрые слова и искренние пожелания.
Как поздравить с Днем ангела 25 ноября
Поздравляя именинников, можно пожелать им здоровья, душевного спокойствия, сил, терпения и Божьей опеки. Хорошо подойдут и простые теплые слова:
«С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, мира в душе, семейного тепла и Божьего благословения. Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя от неприятностей и помогает находить правильный путь».
«Поздравляю с именинами! Пусть в жизни будет больше радостных событий, искренних людей и приятных моментов. Желаю счастья, любви, благополучия и исполнения самых заветных желаний».
«С праздником! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод, дарит силы и поддерживает в трудные минуты. Желаю здоровья, добра и душевной гармонии».