25 листопада за новим церковним календарем вшановують пам’ять священномученика Климента, папи Римського, та святителя Петра, архієпископа Олександрійського. Із цими святими пов’язують іменини Климента, Клима та Петра. Водночас у календарях іменин на цю дату можна знайти й інші чоловічі імена. Розповідаємо, кого вітати з Днем ангела 25 листопада, що означають ці імена та як красиво привітати іменинників.

За новим церковним календарем 25 листопада — День ангела Климента та Петра. Саме цих святих цього дня вшановує православна церква. Водночас у календарях іменин можна зустріти ширший перелік імен. Зокрема, до нього входять Олександр, Афанасій, Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Федір та інші. Є й жіночі імена, зокрема Віргінія, Карина й Ахія, які фігурують в окремих календарних переліках.

Жіночі імена та їхні значення

У православному календарі ПЦУ на 25 листопада окремого жіночого імені немає. Проте в інших календарях іменин на цю дату згадуються такі жіночі імена:

Віргінія — ім'я латинського походження. Його пов'язують зі значенням «діва», «чиста», «незаймана».

Карина — має кілька версій походження. За однією з них, ім'я пов'язане з латинським словом carus , тобто «дорога», «кохана». Також його пов'язують зі значенням «мила».

Ахія — рідкісне ім'я грецького походження, яке зустрічається в церковних іменословах. Його точне значення трактується неоднозначно.

Ці імена наведені в календарях, які використовують різні церковні стилі та традиції. Зокрема, Віргінія зазначена для 25 листопада за новим стилем, а Карина й Ахія — за юліанським.

Чоловічі імена та їхні значення

Климент — ім'я латинського походження, означає «милосердний», «лагідний», «поблажливий». У християнській традиції пов'язане зі священномучеником Климентом, папою Римським.

Клим — коротка форма імені Климент. Має таке саме значення — «милосердний» і «лагідний».

Петро — походить від давньогрецького слова petros, що означає «камінь» або «скеля». Ім'я символізує міцність і непохитність.

Олександр — давньогрецьке ім'я зі значенням «захисник людей» або «той, хто оберігає людей».

Афанасій — ім'я грецького походження, означає «безсмертний».

Борис — має слов'янське походження. Найпоширеніше тлумачення пов'язує його зі словами «боротьба» та «борець».

Володимир — давньослов'янське ім'я. Його складники пов'язують зі словами «влада» та «мир», тому ім'я тлумачать як «той, хто володіє світом».

Данило — ім'я давньоєврейського походження, означає «Бог — мій суддя».

Дмитро — походить від грецького імені Деметріос. Його значення — «присвячений Деметрі», богині землеробства та родючості.

Іван — має давньоєврейське походження. Перекладається як «Бог милостивий» або «Божа благодать».

Костянтин — походить від латинського слова constans, що означає «постійний», «стійкий», «незмінний».

Лев — ім'я грецького походження, яке буквально означає «лев». Його пов'язують із силою, мужністю та відвагою.

Матвій — давньоєврейське ім'я, що означає «дар Божий» або «подарований Богом».

Микола — походить від грецького імені Ніколаос. Його значення — «переможець народів».

Ніл — ім'я грецького походження, пов'язане з назвою річки Ніл. Його також тлумачать як «річка», «потік».

Сава — ім'я має кілька версій походження. За однією з них, воно походить з арамейської мови та означає «старець» або «мудрець».

Степан — походить від давньогрецького слова stephanos, що означає «вінець» або «корона».

Федір — ім'я грецького походження, означає «Божий дар» або «подарунок Бога».

Вольдемар — ім'я германського походження. Його складники пов'язують зі значеннями «влада» та «слава», тому його тлумачать як «славетний володар».

Теодор — давньогрецьке ім'я, яке означає «дар Божий». За значенням близьке до імені Федір.

Ян — ім'я, поширене в багатьох європейських країнах. Воно є формою імені Іван і має значення «Бог милостивий».

Яків — ім'я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто йде слідом», «наступник».

Арсакій — рідкісне ім'я перського походження, пов'язане з давньою династією Арсакідів. Його точне значення достеменно не встановлене.

Лев — також зустрічається серед іменинників за старим стилем.

Ніл, Сава та Афанасій — ці імена також можна знайти в переліках іменин за юліанським календарем.

Что означает День ангела и как его празднуют

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек. В христианской традиции считается, что такой святой является небесным покровителем своего тезки. При этом именины и день рождения — разные даты. День рождения связан с появлением человека на свет, а День ангела — с церковной памятью святого. Если у человека несколько святых покровителей с одинаковым именем, обычно выбирают ближайший день памяти после даты рождения.

Традиционно этот день проводят в кругу семьи и близких. Именинники могут посетить церковную службу, помолиться своему небесному покровителю, поставить свечу или поблагодарить его за заступничество. Также принято собираться за праздничным столом и принимать поздравления. Необязательно устраивать большое застолье или покупать дорогие подарки. Главное в этот день — внимание, добрые слова и искренние пожелания.

Как поздравить с Днем ангела 25 ноября

Поздравляя именинников, можно пожелать им здоровья, душевного спокойствия, сил, терпения и Божьей опеки. Хорошо подойдут и простые теплые слова:

«С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, мира в душе, семейного тепла и Божьего благословения. Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя от неприятностей и помогает находить правильный путь».

«Поздравляю с именинами! Пусть в жизни будет больше радостных событий, искренних людей и приятных моментов. Желаю счастья, любви, благополучия и исполнения самых заветных желаний».

«С праздником! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод, дарит силы и поддерживает в трудные минуты. Желаю здоровья, добра и душевной гармонии».

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