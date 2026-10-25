Православні іменини 25 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У неділю, 25 жовтня, за православним календарем вшановують кількох святих, чиї імена можна зустріти в календарях іменин. Серед них є жіноче ім’я Домніка та чоловічі імена Мартин, Кузьма, Андронік, Пров і Тарах. Розповідаємо, що означають ці імена, звідки вони походять і як привітати іменинників.

Іменини, або День ангела, пов’язані з пам’яттю святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У церковній традиції це особливий день, коли згадують свого небесного покровителя.

Серед святих, яких згадують у православних календарях на цю дату за різними календарними традиціями, — мученики Пров, Тарах та Андронік, преподобний Косма Маюмський, свята Домніка й святий Мартин Милостивий. У списках іменин також можна зустріти Макарія, Тараса, Федота та інші імена.

Жіночі імена та їхні значення

Домніка

Ім’я має латинське походження. Воно пов’язане зі словом dominica, що означає «Господня» або «присвячена Господу». У християнській традиції відоме ім’я мучениці Домніки, яку також називають Домніною.

Тавіфа

Ім’я арамейського походження, яке означає «газель». Воно згадується в Новому Завіті: Тавіфа була християнкою з міста Йоппія, відомою добрими справами та допомогою нужденним. У церковній традиції її вшановують як праведну.

Чоловічі імена та їхні значення

Мартин

Ім’я латинського походження, утворене від імені Марс — давньоримського бога війни. Його тлумачать як «присвячений Марсу». Одним із відомих святих із цим ім’ям є Мартин Милостивий, єпископ міста Тур у Франції, якого пам’ятають за доброту та допомогу бідним.

Кузьма

Українська форма грецького імені Косма. Воно означає «порядок», «прикраса» або «гармонія». Ім’я відоме завдяки святим, які жили в перші століття християнства, а також преподобному Космі Маюмському — церковному письменнику та творцю богослужбових піснеспівів.

Андронік

Ім’я давньогрецького походження, яке означає «переможець чоловіків» або «той, хто перемагає мужністю». Воно складається зі слів, пов’язаних із поняттями чоловіка та перемоги. Андронік — ім’я кількох християнських святих, зокрема мученика, якого вшановують разом із Провом і Тарахом.

Пров

Рідкісне чоловіче ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом probus, яке означає «чесний», «добропорядний» або «гідний». У православній традиції відомий мученик Пров, який постраждав за християнську віру разом із Тарахом та Андроніком.

Тарах

Ім’я давнього походження, яке зустрічається в християнських святцях. Його точне значення остаточно не встановлене. Найвідоміший носій — мученик Тарах, якого вшановують разом із Провом та Андроніком.

Макар

Ім’я грецького походження, що означає «блаженний», «щасливий». Воно поширилося завдяки християнським святим, серед яких були подвижники та монахи. Ім’я символічно пов’язують із духовною радістю та внутрішнім спокоєм.

Тарас

Ім’я грецького походження, яке традиційно пов’язують із назвою міста Тарент або грецьким ім’ям Тарасій. Його точне первісне значення трактують по-різному. В Україні ім’я добре відоме завдяки Тарасу Шевченку та має давню історію.

Федот

Українська форма грецького імені Теодот. Воно означає «даний Богом» або «Божий дар». Це ім’я трапляється в християнських календарях і пов’язане з кількома святими.

Феодосій

Ім’я грецького походження, яке означає «Божий дар». Воно утворене від слів зі значеннями «Бог» і «дарувати». Ім’я відоме в православній традиції завдяки святим і церковним діячам, зокрема преподобному Феодосію Печерському.

Ясон

Ім’я грецького походження, яке часто тлумачать як «цілитель» або «той, хто зцілює». У Новому Завіті згадується Ясон із міста Солунь, який приймав у себе апостола Павла. Це ім’я має давню історію та зустрічається в християнській традиції.

Що таке День ангела

День ангела — це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. У православній традиції святого вважають духовним покровителем людини. Тому іменини мають особливе значення для вірян. У цей день можна помолитися своєму небесному покровителю, відвідати храм або просто провести час із близькими. Велике святкування не обов’язкове: іноді достатньо теплого привітання, телефонного дзвінка чи невеликого подарунка.

Варто пам’ятати, що одне й те саме ім’я може зустрічатися в церковному календарі кілька разів на рік. Тому, якщо людина знає, на честь якого святого її назвали, саме день пам’яті цього святого вважають її іменинами.

Як привітати з іменинами

Привітання на День ангела може бути простим і щирим. Головне — побажати людині того, що справді має значення: здоров’я, спокою, любові та підтримки рідних. Ось кілька варіантів: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі й додає сил. Бажаю здоров’я, душевного спокою, тепла в домі та якомога більше щасливих моментів».

«З іменинами! Нехай у житті буде більше добрих людей, приємних новин і приводів для радості. Бажаю, щоб усі важливі справи вдавалися, а поруч завжди були ті, хто підтримає».

«З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель допомагає знаходити правильний шлях, а кожен день приносить мир, надію та впевненість у майбутньому». Нехай 25 жовтня стане гарною нагодою привітати рідних і друзів, згадати про духовні традиції та подарувати близьким трохи тепла й уваги.

Читай нас у