У четвер, 26 листопада 2026 року, за новим церковним календарем вшановують преподобного Аліпія Стовпника, преподобного Стиліана та святителя Інокентія Іркутського. Цього дня іменини відзначають Аліпій, Інокентій, Яків і Юрій. У календарях за старим стилем є також жіноче ім’я Манефа та кілька чоловічих імен.

Жіночі імена 26 листопада

У православних календарях на 26 листопада жіночих імен небагато. Серед іменинниць, яких згадують у календарях за старим стилем, є Манефа. Це ім’я пов’язане з пам’яттю мучениці Манефи Кесарійської.

Манефа — рідкісне ім’я, яке в іменослові Православної церкви України має значення «певна частина». Його походження пов’язують із давньоєврейською мовою. У церковній традиції відома мучениця Манефа, пам’ять якої припадає на 13 листопада за юліанським календарем, тобто на 26 листопада за григоріанським.

Чоловічі імена 26 листопада

За новим церковним календарем цього дня вшановують кількох святих. Їхні імена увійшли до православних календарів іменин. Також на цю дату припадають імена святих, яких згадують за старим стилем.

Аліпій — ім’я грецького походження. Воно походить від слова alypos і означає «без смутку» або «безжурний». 26 листопада церква вшановує преподобного Аліпія Стовпника, який присвятив життя молитві та усамітненню.

Стиліан — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом stylos, що означає «стовп» або «колона». У церковній традиції цього дня згадують преподобного Стиліана Пафлагонського, якого вважають покровителем дітей.

Інокентій — ім’я латинського походження. Воно походить від слова innocens і означає «невинний», «чистий» або «непорочний». 26 листопада вшановують святителя Інокентія Іркутського, єпископа, який поширював християнство в Сибіру.

Яків — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто тримається за п’яту» або «той, хто йде слідом». Це одне з давніх біблійних імен, яке поширилося в християнській традиції.

Юрій — ім’я грецького походження. Воно пов’язане з іменем Георгій і походить від слова georgos, що означає «землероб» або «той, хто обробляє землю». У слов’янській традиції Юрій став окремою поширеною формою цього імені.

Іван — ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «Бог милостивий» або «Божа благодать». За старим стилем 26 листопада згадують святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.

Антонін — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Antonius. Його точне первісне значення залишається дискусійним. Ім’я відоме завдяки багатьом християнським святим.

Герман — ім’я давньогерманського походження. Його найчастіше тлумачать як «рідний», «брат» або «людина свого племені». У церковних святцях є кілька святих із цим ім’ям.

Никифор — ім’я грецького походження, яке означає «той, хто приносить перемогу» або «переможець». Воно утворене від слів nike — «перемога» та phero — «нести».

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька дат пам’яті святих з однаковим ім’ям, зазвичай обирають найближчу після дня народження. Також важливо враховувати, на честь якого саме святого людину назвали під час хрещення.

Як святкувати іменини

День ангела можна провести в родинному колі, зустрітися з друзями або присвятити час молитві. Віряни можуть відвідати храм, подякувати за прожитий рік і звернутися до свого небесного покровителя.

Для такого свята не обов’язково влаштовувати гучне застілля чи купувати дорогі подарунки. Найважливіше — увага до людини, тепла зустріч і щирі побажання.

Як привітати з Днем ангела

На іменини зазвичай бажають здоров’я, миру, любові, душевного спокою та підтримки близьких. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав від негараздів і допомагав долати життєві труднощі.

Ось приклад привітання: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від усього недоброго та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, щирої любові, родинного затишку, миру й багато приводів для радості!»

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